İbra etmek nedir? Mali yonden ibra etmek, idari yönden ibra etmek ne demek?

Galatasaray Yönetimi, Olağan Genel Kurul'da idari yönden ibra edilmedi. Peki, ibra ne demek ve Galatasaray yönetimi için sırada ne var?

İbra etmek, TDK'nın yaptığı tanıma göre "Aklamak" anlamına gelmektedir.

Spor kulüplerinin yönetimleri, olağan genel kurullarında oylama ile mali ve idari yönden ibra edilir veya edilmez.

Örneğin, 'ın tüzüğünde yer alan maddeye göre, "Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlarını görüşmek, Yönetim Kurulunu mali ve yönetsel bakımlardan aklanmasını ayrı ayrı görüşerek karara bağlamak ve Denetim Kurulunun aklanmasını görüşerek karara bağlamak" Genel Kurul'a atanmış bir görevdir.

Aynı tüzükte yer alan bir diğer maddeye göre, Olağan Genel Kurul esnasında, "Yönetim Kurulunun Mali ve Yönetsel bakımdan aklanmasının ayrı ayrı görüşülerek karara bağlanması", "Denetim Kurulunun aklanmasının görüşülerek karara bağlanması" görevlerinin uygulanması beklenir.

Mali yönden ibra ne demek?

Bir şirketin, son iş yılındaki mali işlemlerinin genel kurulda görüşülerek onaylanması ve aklanmasıdır. Kurulda ibra edilmeme kararı çıkarsa, yönetim mali yönden aklanmamış olur.

İdari yönden ibra ne demek?

Bir şirketin, son iş yılındaki idari işlemlerinin genel kurulda görüşülerek onaylanması ve aklanmasıdır. Kurulda ibra edilmeme kararı çıkarsa, yönetim idari yönden aklanmamış olur.

Galatasaray yönetimi için sırada ne var?

Galatasaray yönetimi mali açıdan ibra edilse de idari açıdan ibra edilmedi. Bundan sonra ne yapılması gerektiği Galatasaray Kulübünün Tüzüğü'ndeki maddelere göre belirlenecek.

Galatasaray'ın tüzüğünde yer alan 59. maddeye göre, "Aklanmayan Kulüp Başkanı ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri bir seçim dönemi geçmeden yeniden aday olamaz ve seçilemezler."

Aynı tüzüğün 87. maddesinin 22. fıkrasında, "Genel Kurulca mali ve/veya yönetsel yönden aklanmama durumunda, en geç 30 (otuz) gün içinde Olağanüstü Seçim Genel Kurulunu toplantıya çağırmak" ifadesi yer almaktadır.

Kuruldan çıkan sonuca göre, Mustafa Cengiz ve ekibi yukarıdaki maddelerin gereğini yerine getirmek durumunda.