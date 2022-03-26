Dursun Özbek kendisine rahmet dileyen Galatasaray üyesini uyardı: "Ben yaşıyorum yahu!"

Galatasaray Yıllık Olağan Genel Kurulu'nda bir üyenin gafı, eski başkan Dursun Özbek'i ayağa kaldırdı.

Sarı-kırmızılıların 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurulu bugün yapılıyor. Saat 10.00’da başlayan toplantıda mevcut başkan Burak Elmas ve yönetimi için mali ve idari ibra oylaması yapılacak.

Burak Elmas ve yönetiminin ibra edilirlerse görevine devam edeceği oylamanın kurulunda eski başkan Dursun Özbek ile ilgili ilginç anlar yaşandı.

Ne oldu?

Galatasaray'ın yıllık olağan genel kurulunda konuşan üye Cahit Göncü, merhum başkan Mustafa Cengiz'i anarken yanlışlıkla Dursun Özbek'in adını da söyledi.

Cahit Göncü, "Rahmetli Mustafa Cengiz'i, Dursun Özbek'i ve Selahattin başkanımızı anıyoruz" dedi.

Bu sözler üzerine Dursun Özbek hemen ayağa kalkarak "Ben yaşıyorum yahuu!" sözleriyle üyeyi uyardı. Eski başkan Özbek'in bu sözleri salonda gülüşmelere neden oldu.

Galatasaray üyesi Cahit Göncü daha sonra hatasını düzeltti ve "Pardon başkanım. Ömrünüz uzadı" şeklinde konuştu.

Galatasaray'da ne olacak?

Galatasaray'da Burak Elmas ve yönetimi ibra edilirse görevine devam edecek. Oylamada ibrasızlık durumu ortaya çıkarsa erken seçim kararı çıkacak.

Galatasaray’ın eski teknik direktörü ve divan kurulu üyesi Fatih Terim, bu toplantıya katılmadı.

Hürriyet'in haberine göre, Fatih Terim, "ibrasızlık için çalışma yapıyor" iddiaları üzerine toplantıda taraf olmamak adına bu kararı aldı.

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