Ricardo Quaresma, Rangers efsaneleri ile dünya karmasını karşı karşıya getiren mücadelede trivela gol kaydetti.

Milli arada, Rangers'ın efsaneleri ile Luis Figo'nun temsil ettiği Dünya karması, İskoç ekibinin 150. yıldönümü kutlamaları dolayısıyla özel bir maçta buluştu.

Dünya karmasında Gheorghe Hagi, Luis Figo, Ricardo Quaresma, Claude Makelele ve Kaka gibi isimler yer alırken Rangers efsaneleri arasında Shota Arveladze, Paul Gascoigne, Giovanni van Bronckhorst gibi isimler vardı.

Ricardo Quaresma'nın golü nasıldı?

Dünya karmasında forma giyen eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma eski günlerini aratmayacak bir gole imza attı.

Portekizli oyuncu, trivela golüyle maçın dikkat çeken anlarından birini kaydetti.

Ricardo Quaresma imzası ✍️pic.twitter.com/ys51QRvNvg — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) March 26, 2022

Shota Arveladze'nin golü nasıldı?

Shota Arveladze maçta gol perdesini açan isim oldu.

Rangers efsaneleri arasında yer alan Shota'nın golü de oldukça konuşuldu.

Takımlar nasıldı?

Rangers Efsanelerinde şu isimler yer aldı: Neil Alexander, Ronald Wattereus, Jörg Albertz, Marvin Andrews, Shota Arveladze, Kris Boyd, Ronald De Boer, Barry Ferguson, Paul Gascoigne, Alan Hutton, Nikica Jelavić, Pedro Mendes, Michael Mols, Nacho Novo, Saša Papac, Alex Rae, Giovanni van Bronckhorst, Gregory Vignal, Rod Wallace, Craig Moore.

Dünya Karmasında şu isimler yer aldı: David James, Jens Lehmann, Éric Abidal, Shota Arveladze, José Bosingwa, Luís Figo, Nuno Gomes, Gheorghe Hagi, Kaka, Christian Karembeu, Roy MaKaay, Claude Makélélé, Florent Malouda, Carlos Marchena, Predrag Mijatović, Robert Pires, Ricardo Quaresma, Míchel Salgado, Ricardo Costa.

Stadyumda yaklaşık 40,000 kişininin izlediği karşılaşmayı 3-2 Dünya Karması kazandı.

Daha fazlası