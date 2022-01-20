Hull City'de Acun Ilıcalı farkı: Beş maç sonra kazandılar

Türk iş adamı Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Championship ekiplerinden Hull City, beş maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.

Ligde düşme hattının yedi puan üzerinde yer alan ve önümüzdeki sezon Premier Lig'e yükselme mücadelesi verebilmek için ligde kalması gereken Hull, sahasında Blackburn engelini 2-0'la geçti.

Kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyan teknik direktör Grant McCann'in takımına galibiyeti getiren goller 8. dakikada George Honeyman'dan ve 67'de Tomm Eaves'ten geldi.

Genç teknik direktör maçın ardından yaptığı açıklamada Ilıcalı ile birlikte çalışacak olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.

Ne söylendi?

Hull City'de yeni bir dönemin başladığını belirten McCann, kulüp adına heyecanlı olduğunu belirtti:

"Şu anda yapabileceğimiz tek şey önümüzdeki maça odaklanmak. Geleceğimizle ilgili spekülasyonlar umarım önümüzdeki günlerde noktalanır.

"Göreve devam edip etmeyeceğim yönündeki soruları yanıtlamak benim için zor. Burada geçirdiğim zamanın her anından keyif aldım ve bu süre uzarsa sevinirim. Acun Ilıcalı ile henüz tanışmadım ama birkaç gün içinde tanışacağımıza eminim.

"Hull City büyük bir futbol kulübü ve önümüzdeki dönemde neler olacağını görmek için hepimiz sabırsızlanıyoruz. Burada olan herkesin daha iyi olmak için çaba gösterdiğinden eminim. Gerçekten de çok karakterli bir oyuncu grubuna sahibiz ve bunu sahada hissettirebiliyoruz"

Daha fazlası için:

Manchester City, İngiliz futbolunu "Çiftçi Ligi"ne mi çeviriyor?

CSKA Moskova’dan tepki çeken Yusuf Yazıcı paylaşımı

Galatasaray'ın futbol direktörü Luis Campos kimdir?