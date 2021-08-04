Hollanda'da üçüncü Louis van Gaal dönemi

69 yaşındaki teknik direktör, Hollanda Milli Takımı'nın başında üçüncü dönemini yaşayacak.

Louis van Gaal, Frank de Boer'in Haziran ayında takımdan ayrılmasının ardından üçüncü kez Hollanda teknik direktörlüğü görevine getirildi.

Deneyimli teknik adam, Hollanda'nın başına geçtiğini sevinç dolu mesajıyla duyurdu.

Louis van Gaal ne söyledi?

Louis van Gaal, Hollanda'nın başına geçmeyi bir onur olarak gördüğünü söylüyor ve Dünya Kupası elemelerine odaklanacaklarını vurguluyor:

"Hollanda futbolu her zaman kalbimde ve milli antrenörlük bence futbolumuzun daha da ilerlemesi için kilit bir pozisyon."

"Ayrıca, Hollanda Milli Takımı'na antrenörlük yapmayı bir onur olarak görüyorum. Dünya Kupası'na katılım için önemli maçlara az bir zaman kaldı.

Bu nedenle yüzde 100 buna odaklıyız. Sonuçta ben bunun için atandım. Buraya geri dönmek çok güzel."

"Şimdiye kadar birkaç oyuncuyla konuştum. Birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum."

Louis van Gaal daha önceki dönemlerinde ne yaptı?

Louis van Gaal, Hollanda Milli Takımı başında üçüncü dönemini yaşayacak.

2000-01 yılları arasında milli takım teknik direktörlüğü yapan Van Gaal 2012-14 yılları arasında ülkesi adına ikinci kez sahaya inmişti.

Hollanda, Van Gaal yönetiminde 2014 Dünya Kupası üçüncülüğü yaşamıştı.

Hollanda'yı ne bekliyor?

Hollanda, Dünya Kupası elemeleri kapsamında 1 Eylül'de Norveç ile karşı karşıya gelecek.

4 Eylül'de Karadağ ile oynayacak olan Turuncular, 7 Eylül'de A Milli Takımımız ile kozlarını paylaşacak.

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