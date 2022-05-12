"Hayalim Ronaldo'yla birlikte oynamak" - NXGN'in gençlerinden Marcos Leonardo, Manchester United'ın yıldızını örnek alıyor

Santos forması giyen Marcos Leonardo'nun en büyük hayali, çocukluğundan bu yana idolü olarak gördüğü, Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo gibi oynayabilmek.

Son dönemde parlayan 19 yaşındaki oyuncu, dünyanın en iyi 50 genç oyuncusunu bir araya getiren 2022 NXGN listesinde kendine yer bulmayı başardı.

Golcü oyuncunun rol model olarak gördüğü isimler arasında Brezilyalılar da var, ama onun en fazla örnek aldığı isim Cristiano.

Marcos Leonardo'nun Ronaldo sözleri

Leonardo, GOAL'e verdiği röportajda favori oyuncularından şöyle bahsetti:

"İlham aldığım birçok oyuncu var. Ricardo Oliveira'yı küçüklüğümden beri beğeniyorum. Romario, Adriano, Luis Suarez, fenomen Ronaldo ve çocukluk yıllarımdan bu yana idolüm olan Cristiano Ronaldo."

"Bazılarını oynadıkları dönemde izleyemedim bile. Ben daha küçükken babam onların videolarını izlemem için beni teşvik ederdi. Sürekli olarak Romario, Ronaldo, Adriano gibi isimlerin videolarını seyretmemi isterdi. Onlardan öğreneceğim hareketlerle sahadaki sorunlarımı çözebileceğimi düşünüyordu."

"Corinthians maçında attığım bir golden sonra babama 'Romario'nın golünü attım' diye takılmıştım."

NXGN

Leonardo, hangi oyuncuyu örnek aldığı sorulduğunda ise şöyle yanıtlıyor:

"Cristiano Ronaldo, o her zaman idolümdü, hep onunla birlikte oynamanın hayalini kurdum. İlk sırada o var."

"Kral [Pele], onun için söylenecek söz bile yok. Birlikte oynasak ondan çok şey öğrenebilirdim. Ve [Lionel] Messi."

"Birçok isim var, ama bana sadece üç seçim hakkı verdiniz. Birlikte oynamayı hayal ettiğim çok oyuncu var, Ricardo Oliveira, Neymar ve daha niceleri."

Marcos Leonardo, Dünya Kupası'nda Brezilya'yı temsil etmek istiyor

2020'de çıkış yapan genç oyuncu Santos formasını tüm kulvarlarda 83 kez giydi ve 20 gol attı.

Santos'la kupalar kazanıp, kulüp efsaneleri arasına girmeyi hedefleyen Leonardo'nun bir diğer hayali de milli takımla Dünya Kupası'na katılmak.

"Önce Santos'ta bir idole dönüşmek istiyorum. Bana yatırım yaptılar ve potansiyelime inandılar."

"Goller atmak ve taraftarlarımıza kupalar armağan etmek istiyorum, çünkü bunu hakediyorlar."

"Brezilya milli takımına seçilmek küçük yaşlardan bu yana hedeflerim arasında. Brezilya milli takımının 9 numarası olmak ve Dünya Kupası'nda oynamak istiyorum."

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