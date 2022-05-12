Barcelona, De Jong'u 60 milyon euro'ya satmaya hazır

GOAL; Barcelona'nın, Manchester United'ın ilgilendiği Frenkie de Jong için yaklaşık 60 milyon euro'luk bir teklifi kabul etmeye istekli olduğunu, ayrıca La Liga devinin birçok oyuncu için tekliflere açık olduğunu öğrendi.

Kulüp ekonomisinin hâlâ dikkatli bir şekilde yönetilmesi gerektiği ve bazı göz kamaştırıcı borçların ortaya çıkmasının ardından yönetim, yazın yapılacak anlaşmaların durumu rahatlatacağının farkında.

Bu durum göz önüne alındığında önümüzdeki aylarda Camp Nou'da çok fazla hareketlilik olabilir.

Manchester United, Frenkie de Jong'u transfer edebilir mi?

Barça, 2019 yazında Ajax'tan 75 milyon euro + 11 milyon euro değerinde bir anlaşmayla De Jong'u kadrosuna kattı ve ona yıllık 12 milyon euro'luk bir maaş verdi.

Hollandalı oyuncunun 400 milyon euro'luk bir serbest kalma maddesi bulunuyor.

💶 Barcelona, Manchester United'ın da ilgilendiği Frenkie De Jong için en az 60 milyon euro değerinde bir teklif gelmesi halinde transferi onaylayacak. pic.twitter.com/pgEovzOEkU — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) May 12, 2022

Oyucu ile 2026'ya anlaşması bulunan Barcelona, De Jong için büyük bir ücret talep edebileceğinin farkında.

50 milyon euro'nun üzerindeki tekliflerin Barça'yı müzakere masasına getireceği, 60 milyon euro'nun ise geri çevrilmesinin imkânsız olacağı anlaşılıyor.

Bu tavır, Erik ten Hag'ı takımın başına getiren Manchester United'ın ilgisini çekebilir.

Ten Hag, daha önce Amsterdam'da De Jong ile çalıştı. United'ın bu yaz transfere büyük bir harcama yapması beklendiği için ikilinin, Old Trafford'da yeniden bir araya gelme konusunda istekli olduğu söyleniyor.

Barcelona, hangi oyuncuları paha biçilemez buluyor?

Çok uzun zaman önce De Jong, Barça'da dokunulmaz olarak kabul ediliyordu. Ancak kulüpte para sıkıntısı arttıkça bu durum hızla değişti.

Xavi'nin yıldızlarla dolu kadrosunun yaklaşık yüzde 80'i için tekliflerin değerlendirileceği artık anlaşılıyor.

Camp Nou'da son sözü söyleyen bir kulüp efsanesi, De Jong'un performansından veya davaya uzun vadeli potansiyel değerinden memnun değil, ancak onun tek kullanımlık bir varlık olabileceği kabul ediliyor.

Artık sadece beş ya da altı oyuncunun paha biçilemez olduğu düşünülüyor.

Bu liste Ansu Fati, Pedri, Gavi, Ferran Torres, Ronald Araujo ve Eric Garcia'dan oluşuyor. Barça, gençliğine büyük bir güven duyuyor ve kulüpte önemli rolleri olan oyuncularla yeni sözleşmeler imzalamak için çalışmaya devam ediyor.

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