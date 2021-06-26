İngiliz santrfor, spekülasyonlardan haberdar olduğunu itiraf ederken bir yandan da tamamen Euro 2020'ye odaklandığını söylüyor.

İngiltere, Euro 2020'de çeyrek final için mücadele ederken bir yandan da Premier Lig'deki transfer spekülasyonları gündemden düşmüyor.

Geçtiğimiz sezon Tottenham'da harika bir performans sergileyen Harry Kane'in, bu ışıltılı performansını kupa ile taçlandırmak istediğini tüm dünya biliyor. Bilinmeyen tek şey ise İngiliz golcünün hangi takıma transfer olacağı.

Kane ise, Manchester City'den gelen 139 milyon dolarlık teklifle ilgili soru sorulduğunda Tottenham ile bu konular hakkında herhangi bir görüşme yapmadığını söyledi.

İngiliz santrfor, Euro 2020'de mücadele ederken dikkat dağıtıcı konulardan uzak durulması gerektiğini de vurguladı.

Ne söylendi?

Kane, transfer spekülasyonları ile ilgili gazetecilere şunları söyledi:

"Dışarıda konuşulanlar beni pek rahatsız etmiyor. Burada takım arkadaşlarımla birlikteyim, onlara yardım etmeye, lider olmaya çalışıyorum.

"Tamamen dürüst olursam, gerçekten hiçbir şey okumuyorum, medya yok. Şu anda en önemli şey bir ulusu turnuvada temsil ediyor olmak.

"Bazen başka şeylere kapılmak kolaydır. Ancak son birkaç turnuvada edindiğim deneyim, bana sadece buraya odaklanmam ve elimden geleni yapmam gerektiğini öğretti.

Kane, gollere başlayacak mı?

İngiliz santrfor, geçtiğimiz sezon Tottenham formasıyla tüm kulvarlarda 33 gol attı ve şu anda 166 golle Premier Lig'in tüm zamanların gol krallığı listesinde yedinci sırada yer alıyor.

2018 Dünya Kupası'nda Altın Ayakkabı'yı kazanan Kane'den, Euro 2020'de ilk golünü atması bekleniyor. Salı günü İngiltere'nin Almanya ile oynayacağı son 16 turu mücadelesi hakkında konuşan tecrübeli futbolcu, şunları söyledi:

"İnsanlar benim hakkımda adeta çıldırdı. Bir futbolcu olarak her zaman söylerim, ne çok yükseğe çıkmalısınız ne de çok alçağa inmelisiniz. Sadece nötr bir moda sahip olmalısınız.

"Kendine inanmak çok büyük bir şey. Kendime her zaman inandım. 10, 15 maç da gol atamayabilirdim ama bana gol atmak için bir şans verin.

"Dediğim gibi, iyi bir durumdayımm. Salı gecesine giderken, fiziksel olarak şu ana kadar turnuvanın en formda dönemindeyim. Yapmak istediğim şey de buydu.

"Rusya'da birçom gol attığımı, sonra belki de en önemli maçlarda, çeyrek ve yarı finalde performansımı gösteremediğimi hissettim. Tabii ki doğru zamanda zirveye çıkıyordum.

"Açıkçası, durumun böyle olup olmadığını salı gecesine kadar bilemeyeceğiz, ama benim hissettiklerim, böyle olacağı yönünde."

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