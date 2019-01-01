Hangi Süper Lig takımlarının FFP anlaşması var?
Spor Toto Süper Lig takımların artan borç yükü birkaç yıldır UEFA'nın Financial Fair Play kriterlerine takılıyor ve borçların azaltılması yönünde yaptırıma uğruyor.
Şu ana kadar FFP kriterlerine takılan Anadolu ekibi olmazken Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor yıllara yayılan yaptırımlarla karşı karşıya.
UEFA, FFP kriterlerini uygularken takımların Avrupa Kupalarında oynama uygunluğunluğu kontrol ediliyor. Daha önce Avrupa Kupalarına katılan Başakşehir, Konyaspor, Akhisarspor ve Osmanlıspor FFP kriterlerinden yaptırım almadan geçtiler. Bu sezon ilk kez Avrupa Kupalarında oynayacak olan Yeni Malatyaspor da mali incelemeye tabi tutulacak.
>>> Fenerbahçe'nin FFP anlaşması için tıklayınız
>>> Galatasaray'ın FFP anlaşması tıklayınız
>>> Beşiktaş'ın FFP anlaşması tıklayınız
>>> Trabzonspor'un FFP anlaşması tıklayınız