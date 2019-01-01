Hangi Süper Lig takımlarının FFP anlaşması var?

Süper Lig kulüpleri UEFA'nın FFP kriterleri nedeniyle transfer yapmakta zorlanıyor. Peki hangi kulüplerin FFP anlaşması var?

takımların artan borç yükü birkaç yıldır UEFA'nın Financial Fair Play kriterlerine takılıyor ve borçların azaltılması yönünde yaptırıma uğruyor.

Şu ana kadar FFP kriterlerine takılan Anadolu ekibi olmazken , Beşiktaş, ve yıllara yayılan yaptırımlarla karşı karşıya.

UEFA, FFP kriterlerini uygularken takımların Avrupa Kupalarında oynama uygunluğunluğu kontrol ediliyor. Daha önce Avrupa Kupalarına katılan , , Akhisarspor ve FFP kriterlerinden yaptırım almadan geçtiler. Bu sezon ilk kez Avrupa Kupalarında oynayacak olan da mali incelemeye tabi tutulacak.

>>> Fenerbahçe'nin FFP anlaşması için tıklayınız

>>> Galatasaray'ın FFP anlaşması tıklayınız

>>> Beşiktaş'ın FFP anlaşması tıklayınız

>>> Trabzonspor'un FFP anlaşması tıklayınız