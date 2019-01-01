Fenerbahçe'nin FFP anlaşması ne zaman bitiyor, şartlar neler?

UEFA ile Financial Fair Play anlaşması imzalayan Fenerbahçe ekonomik olarak zor günler geçiriyor. Peki sarı lacivertlilerin anlaşması ne zaman bitiyor

Ekonomik olarak zor günler geçiren , UEFA ile yaptığı Financial Fair Play anlaşmasını yerine getirmeye çalışıyor. Ancak sarı lacivertler verdiği taahhüdü yerine getiremedi. Peki Fenerbahçe'nin UEFA'ya verdiği söz neydi ve FFP anlaşmasının detyaları neler?

Fenerbahçe'nin FFP anlaşması ne zaman bitiyor?

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, Fenerbahçe'nin 20 Mayıs 2016'da yaptığı anlaşmaya uymaması nedeniyle kulübe, kadro kısıtlaması ve para cezası vermiş, bütçe açığını azaltması gerektiğini vurgulaşmıştı.

Kanarya, 2016 yılı sonunda azami 30 milyon euro, 2017 yılı sonunda azami 20 milyon euro, 2018 yılı sonunda da azami 10 milyon euro bütçe açığı vermeyi taahhüt etmişti. Fenerbahçe'nin UEFA ile finansal fair play kapsamında yaptığı 4 yıllık yapılandırma anlaşması 2019-2020 sezonunun sonunda da açık vermeden bitmeyi sağlıyordu.

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Anlaşma kapsamında, Fenerbahçe'nin 7,5 milyon avroluk UEFA katılım gelirlerine tedbir konulurken verilen para cezasının da 2 milyon avroluk kısmının 2016 yılından başlayarak, doğrudan kesildiği, kalan 5,5 milyon avronun ise kriterlerin yerine gelmesi durumunda alınmayacağı aktarılmıştı.

Sarı-lacivertlilerin Avrupa kupaları kadrolarına kaydettireceği oyuncu sayısına da kısıtlama getirilmişti. Buna göre Fenerbahçe 2016-2017 sezonunda Avrupa Kupası kadrosuna 22, 2017-2018 sezonunda da 23 futbolcu kaydetmesine izin verilmişti. Bu kısıtlamanın, kriterlerin yerine gelmesi durumunda 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında kaldırılacaktı. Ancak UEFA, 13 Ocak 2018'de yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin bu anlaşma koşullarına tam olarak uymadığı için kadro kısıtlaması cezasını kaldırmamıştı.

Son olarak sezon bitiminde de UEFA yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin 2018-19 sezonunda Finansal Fair Play anlaşmasının şartlarını ihlal ettiğini ve sarı lacivertlilerin bir üst kurula sevk edildiği açıklamıştı.

Bu sebeple Fenerbahçe'nin FFP anlaşmasının son tarihini henüz belli değil. Kanarya'nın durumu bir üst kurula yapacağ sunumdan sonra belli olacak.

Fenerbahçe Avrupa Kupalarından men edilecek mi?

2019-2020 sezonunda Avrupa Kupalarına katılamayacak olan Fenerbahçe Kulübü, yaptığı açıklamada UEFA'nın üst kurula 'men edilmeme' tavsiyesinde bulunduğunu bildirmişti:

"Kulübümüz Yargı Dairesine sevk edilirken olası UEFA gelirlerinden kesilmek üzere 2,5 milyon avro para cezası, daha önceki yıllarda olduğu gibi önümüzdeki iki sezon boyunca UEFA müsabakalarında yer alacak oyuncular için transfer ve kadro sayısındaki kısıtlamalara devam edilerek UEFA müsabakalarından men edilmemesi tavsiye edilmiştir."