Galatasaray'ın FFP anlaşmasının detayları neler ve anlaşma ne zaman bitecek?

UEFA ile geçtiğimiz yıl yeni bir FFP anlaşması imzalayan Galatasaray, şu an şartlarını yerine getiriyor. Peki bu anlaşmanın detayları ne?

2016-2017 sezonunda Avrupa'dan men cezası alan , o tarihten bu yana uyguladığı ekonomik program sayesinde geçtiğimiz günlerde UEFA'dan 2018-2019 sezonunda Finansal Fair Play anlaşma şartlarına uyduğuna dair cevap almıştı. Ancak sarı kırmızılı kulübün UEFA denetimi halen devam ediyor. İşte Galatasaray'ın UEFA ile yaptığı son anlaşma.

Galatasaray'ın FFP anlaşmasının detayları neler?

Sarı kırmızılıların 2018 yazında UEFA ile yaptığı Financial Fair Play anlaşması şu kkriterleri kapsıyor;

- Yapılandırma anlaşması, 2018/19, 2019/20, 2020/21 ve 2021/22 sezonlarını kapsamaktadır.

- Galatasaray, 2017/18 sezonu için azami 50 milyon euro, 2018/19 sezonunda azami 20 milyon euro, 2019/20 sezonunda azami 10 milyon euro açık vermeyi taahhüt etti.

- Galatasaray, söz konusu sezonların her birinde mali kriterlere uyum gösterilmesi durumunda, 25 kişilik UEFA A listesine 2018/19 sezonunda 21 oyuncu, 2019/20 sezonunda 22 ve 2020/21 sezonunda 23 oyuncu dahil edebilecek. 2021/22 sezonundan itibaren ise bu sınırlandırma kaldırılacak.

- Galatasaray, bu anlaşma süresince, UEFA A Listesine dahil edilebilecek yeni oyuncu transferlerinde belirli bir sınırlandırmayı kabul etti. Bu sınırlama, sezon bazında net transfer gelirlerinin (transfer gelirleri-transfer harcamaları) pozitif olması şartını içeriyor. Bu sınırlama, önümüzdeki sezonlarda bu anlaşmada yer alan operasyonel ve mali kriterlere uyum gösterilmesi durumunda 2021/22 sezonunda kaldırılacak. Sözleşmesi bitmiş ve serbest oyuncular ile imzalanacak sözleşmeler bu sınırlama kapsamına alınmayacak.

- Galatasaray aytıca toplam 6 Milyon euro tutarındaki UEFA Katılım gelirlerine tedbir konulmasını kabul etti ve ilgili tutarın 2 taksidi 2017/18, 2018/19 alındı. Sarı kırmızılılar 2019/20 sezonunda da UEFA katılım geliririn 2 milyon eurosunu UEFA'dan alamayacak.