Trabzonspor'un FFP anlaşması ne zaman bitecek, anlaşmanın detayları ne?

Trabzonspor UEFA'ya söz verdiği FFP şartlarını yerine getiremezken bir üst kurula sevk edilmişti. Peki bu anlaşmanın detayları neydi?

UEFA ile Financial Fair Play anlaşmanını 2016'da yaptı. Bordo mavililer 3 geçerli olacak olan anlaşma şartlarını yerine getiremezken bir üst kurula sev edildi.

Trabzonspor'un FFP anlaşması'nın detayları ne?

Bordo mavili ekibin UEFA ile yaptığı anlaşmanın detayları şöyle;

- Anlaşma 2016/17, 2017/18 ve 2018/19 sezonlarını kapsamaktadır.

- Trabzonspor, 2018/2019 izleme periyodunda ( yani 2016, 2017 ve 2018 raporlama dönemleri) UEFA başa-baş hesap kriterlerine uymayı taahhüt etti.

- Trabzonspor, 2016'da biten sezon için maksimum 20 milyon avro ve 2017'de biten sezon için ise 10 milyon avro' luk bir başa-baş açığı rapor edeceğini kabul etti.

- Trabzonspor, 2017'de biten mali yıl için personel (futbolcu, teknik kadro ve lisans personeli) giderleri / toplam gelirler oranında belirlenmiş hedefe ulaşacağını kabul etti.

- Trabzonspor, UEFA A Listesine 2016/17 sezonunda 22 oyuncu, 2017/18 sezonunda ise 23 oyuncu dahil etti.

- Trabzonspor, UEFA'dan gelecek gelirlerinin 2 milyon avro ya kadar olan kısmına tedbir konulmasını kabul etti.

Ancak Trabzonspor bu şartlara uymadığı için UEFA tarafından bir üst kurula sevk edildi.

Trabzonspor ceza alacak mı?

Bordo mavili ekibin başkanı Ahmet Ağaoğlu, kararı değerlendirirken yaptığı açıklamayla da taraftarın yüreğine su serpti. Ağaoğlu'nun açıklaması şöyle;

"UEFA, Trabzonspor'un uygulanmakta olduğu ekonomik politika, altyapıya yapılan yatırım, oyuncu alış ve satışında gösterilen hassasiyet ve bütçeyi denkleştirme çabalarına Avrupa Kupalarına devam etmesi yönünde tavsiye kararı verdi. Disiplin komitesinde tavsiye niteliğinde görüş de var. Ancak şu üç şeyi sağladıkları takdirde bu olur ibaresi var. Nedir bunlar? 2018 mayıs itibarıyla bütçenin 5 milyon avrodan fazla açık vermemesi, orada sorun yok. Uygulamakta oldukları ekonomik politikanın, finansal politikanın devam etmesi koşulu, orada da sorun yok. En son Bankalar Birliği ile yapılacak anlaşmanın haziran ayı itibarıyla imzalanmış olması. Haziran ayında bu anlaşmanın yapılması lazım.".