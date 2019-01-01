Beşiktaş'ın UEFA ile FFP anlaşması ne zaman bitiyor?

UEFA'nın Financial Fair Play denetimine ilk giren kulüp olan Beşiktaş, geçen 4 yıllık sürede süreçten alnının akıyla çıkmayı başardı. Ancak Beşiktaş'ın gözetimi halen devam ediyor.

Beşiktaş'ın FFP anlaşması ne zaman bitiyor?

Beşiktaş 2015'te UEFA ile yaptığı FFP anlaşmasında şu maddeler bulunuyordu

- Beşiktaş'ın UEFA ile yaptığı anlaşma 2015/16, 2016/17, 2017/18 ve 2018/19 sezonlarını kapsamaktadır.

- Beşiktaş 2018/19 izleme periyodunda (2015/16, 2016/17, 2017/18 ve 2018/19 sezonları) UEFA başabaş hesap kriterlerine uymayı taahhüt etti.

- Beşiktaş, 2015/16 sezonu için azami 20 milyon euro, 2016/17 sezonu için azami 10 milyon euro başabaş hesap açığı vermeyi taahhüt etti.

- Beşiktaş 2015/16 ve 2016/17 sezonlarında personel giderleri/toplam gelirler oranında ve futbolcu haklarına ait amortisman giderlerinde getirilen sınırlandırmalara uymayı taahhüt etti.

- Beşiktaş, 25 kişilik UEFA A listesine 2015/16 sezonunda 22 oyuncu, 2016/17 sezonunda 23 oyuncu dahil etti. Sonraki sezonlarda siyah beyazlılar operasyonel ve mali kriterlere uyum gösterdiği için bu sınırlandırmaya girmedi.

Son olarak UEFA 17 Mayıs 2019'da yaptığı açıklamada Beşiktaş'ın geride kalan 4 sezonda sözünü tuttuğunu ve anlaşmanın sona erdiğini açıkladı. Ancak siyah-beyazlıların gözetimi halen devam etmekte.