Hakemden Mohamed Salah'a şok teklif: Düdüğü ve kartları alıp maçı sen yönet!

Senegal ile Mısır'ın kupa için karşılaştığı Afrika Uluslar Kupası finali futbolseverlerin hafızalarından uzun süre silinemeyecek bir anı da beraberinde getirdi.

Maçın Güney Afrikalı hakemi Victor Gomes karşılaşmanın 36. dakikasında verdiği sarı kart kararını beğenmeyen Mohamed Salah'a unutulmaz bir tepki gösterdi.

Kartını ve düdüğünü Salah'a uzatan Gomes, dünyaca ünlü oyuncuya yönelik olarak, "İstersen maçı sen yönet" tepkisini verdi. Gomes'in bu hamlesi sonrasında büyük bir şaşkınlık geçiren Salah pozisyonun ardından oyuna devam etti.

Liverpool'un iki büyük yıldızı Sadio Mane ile Salah'ı karşı karşıya getiren maç büyük heyecana sahne oldu.

Mohamed 11'de yer aldı

Liverpool'un başarısında teknik direktör Jürgen Klopp ve Hollandalı savunmacı Virgil van Dijk ile beraber başrolü oynayan dört isimden ikisinin karşı karşıya geldiği maçta Mane yedinci dakikada bir penaltı vuruşunu değerlendiremedi.

Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in de ilk 11'de başladığı ve 59 dakika sahada kaldığı maçta Başakşehir'in Aston Villa'dan kiraladığı Trezeguet de 59. dakikada oyuna girdi.

Gomes'in Salah'a yönelik hareketi dünya çapında büyük ses getirirken, finalin önüne geçti. Daha önce 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da düdük çalan Gomes, Afrika'nın en önemli hakemlerinden biri olarak gösteriliyor.

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