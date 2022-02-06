NOSTALJİ | Unutulmaz transferler: Mehmet Topuz

Mehmet Topuz ismini duyduğumuzda akla elbette ilk olarak transfer süreci geliyor.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren bu transfer sürecinde neler yaşandı, ülke gündeminde neden bu kadar yer buldu gibi soruların cevaplarını 13 yıl önceye giderek cevaplayalım.

Mehmet Topuz, futbol kariyerine Kayseri Yolspor'da başladı.

Ardından 2000-2004 yılları arasında Kayseri Erciyesspor forması giydi.

2004-2009 yılları arasında ise kendisini Türkiye'ye tanıttığı Kayserispor formasını terletti.

Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi, sert kullandığı duran topları ve istikrarı ile oyunu ilgi çekti.

Özellikle de o dönem uygulanan yabancı sınırını düşündüğünüzde Mehmet Topuz kalitesindeki bir yerliyi kadroya katmak büyükler için bulunmaz Hint kumaşıydı.

Tüm bunlar düşünüldüğünde Mehmet Topuz'un 3 büyükleri karşı karşıya getirmemesi düşünülemezdi.

Öyle de oldu.

Fenerbahçe ve Beşiktaş, Topuz transferinde karşı karşıya geldi.

Mehmet Topuz, siyah beyazlı formayı giymek istediğini NTV Spor'da katıldığı bir programda kamuoyuna açıkladı.

"Menajerlerim de biliyor, herkes biliyor. Ailecek Beşiktaşlıyız. Beşiktaş'ta forma giymek istiyorum. Beşiktaş'ta oynamak istiyorum. Bunu herkes bilsin. Buna göre Sayun Recep Mamur Başkanımız da saygı göstersin. Zorluk çıkarılmadan bir an önce bonservisime kolaylık sağlansın."

Bu açıklamaların ardından gelen "Fenerbahçe'de futbol oynamayı düşünür müsün" sorusuna ise Topuz, önündeki süreci bilmeden şöyle cevap veriyordu:

"Yok, Beşiktaşlıyım artık. Gerekirse imza atmam" diyerek iddialı sözlerde bulunuyordu. Öyle ki Mehmet Topuz Beşiktaş formasıyla objektiflere poz dahi veriyordu.

Transfer sürecinin perde arkasını şu sıralar Fatih Karagümrük'ün başkalığını yapan dönemin Kayserispor sportif direktörü Süleyman Hurma'dan dinleyelim.

"Televizyonu bir açtım, Topuz; Beşiktaş formasıyla, Beşiktaş'ta oynamak istediğini açıkladı. Sonrasında Mehmet Topuz'u buldum ve 'Böyle açıklamalar yapma, seni Fenerbahçe'ye verdik ve anlaştık' dedim. 9 milyon euro ve üstüne bir oyuncu alacağız, bu şartlarla anlaştık.

"Aziz Yıldırım aradı ve 'Pazartesi gününe kadar süre verin ve ödemeyi nasıl yapacağımızı bildireceğiz' dedi. Bir gün sonra Mehmet Topuz'un menajeri aradı ve Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören'a telefona verdi. Demirören 'Mehmet Topuz'a biz de talibiz' dedi, ben de kendisine 'Fenerbahçe ile anlaştık' deyince 'Oyuncunun tercihinin önemi yok mu?' yanıtını verdi.

"Ben de 'Oyuncunun tercihinin önemi var, bunun için gerekirse 1 milyon euro daha az teklifi de kabul ederiz. Şöyle yapalım dedim, iki saat sonra arayın, Recep Mamur ile görüşeceğim, anlaşmamız halinde Aziz Yıldırım'a 'Sayın başkanım, size söz verdik ama oyuncuyla anlaşamadığınız için oyuncuyu Beşiktaş'a verdik, savaş çıkaracak halimiz yok.' deriz." şeklinde konuştum."

"O gün Lig TV'ye bağlanacaktım, benden önce Mehmet Topuz yayına çıktı ve "Asla Beşiktaş'tan başka bir takımda oynamayacağım ve gerekirse futbolu bırakacağım. Kayseri'ye de dönmeyeceğim" diye açıklama yaptırdılar.

"Sonrasında ben de yayına bağlandım ve konuştum. Anladım ki Beşiktaş fair davranmıyor ve Fenerbahçe'yi devreden çıkartmak istiyor, oyuncunun fiyatını düşürmeye çalışıyor. Ben de döndüm dedim ki 'Biz Fenerbahçe ile anlaştık.

"Şimdi (A) Mehmet Topuz bir sene daha sözleşmesi var gelir bizde oynar. (B) Beşiktaş'a sezon sonu bedavaya gider. (C) Futbolu bırakır. (D) Fenerbahçe'ye gider, Beşiktaş da çok istiyorsa Fenerbahçe'den alır. Olay savaş haline geldi."

Bitmek bilmeyen açıklamaların ardından olaylar iyice kördüğüme döndü.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bir gece yarısı özel jetle Kayseri'ye indi ve Mehmet Topuz'u ikna ederek aynı gece aynı jetle İstanbul'a getirdi.

Tüm bu gece olan bitene filmleri aratmayacak cinsten "Kelebek Operasyonu" dahi denildi.

Türk futbol tarihine geçen Aziz Yıldırım'ın "Range Rover'ı" ile Mehmet Topuz'un Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşti.

Sabiha Gökçen'e inen jetin ardından Aziz Yıldırım, kendi kullandığı Range Rover'ın arkasına Mehmet Topuz'u alarak oyuncuyu Fenerbahçe Konuk Evi'ne getirdi.

Artık bu yılan hikayesine dönen transfer Fenerbahçe lehine sonlanmıştı. Sarı lacivertli kulüp Mehmet Topuz ile 9 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaştı.

Topuz ilk sezonunda çok fazla etki gösteremese de özellikle 2010-2011 şampiyonluğunda Alex'in savunma açıklarını kapatması ve 34 maçta da forma giymesiyle Aykut Kocaman'ın vazgeçilmezleri arasında yer aldı.

Fenerbahçeli taraftarları onu otobüs arkasındaki komik şakaları ve verdiği katkı ile hatırlarken

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Türk futbolu ise Mehmet Topuz'u unutulmaz transferler süreci ile hatırlıyor.