Hakan Çalhanoğlu Serie A'da kalabilir: Juventus ve Inter talip

Kontratı bitecek oyuncu havuzunun en değerli parçalarından biri olan Hakan Çalhanoğlu, birçok dev takımın hayalini süslüyor.

Milan ile sezon sonunda bitecek olan kontratını hala uzatmayan ve kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyan Hakan Çalhanoğlu için sürpriz bir transfer iddiası daha ortaya atıldı.

İtalyan basını Premier Lig'den de talipleri olduğu bilinen milli oyuncuya Serie A'nın devleri Juventus ve Inter'in de ilgi gösterdiğini öne sürdü.

İtalya'nın ünlü futbol sitelerinden Tuttomercato'da yer alan habere göre Hakan ve Milan arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri sürse de taraflar henüz bir anlaşma sağlayamadı ve Juventus ile Inter'in radarına girdi.

Hakan'a daha önce Manchester United ile Chelsea'nin de yakın bir ilgi gösterdiği öne sürülmüştü.

Fark 500 bin euro

Milan'ın yıllık 4 milyon euroluk teklifine karşılık istediği ücreti 4,5 milyon euroya indiren Çalhanoğlu henüz İtalyan ekibiyle anlaşmaya varamadı.

1 Temmuz'da Hakan Çalhanoğlu'nun yanı sıra Gianluigi Donnarumma'yı da kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan Milan'ın iki oyuncuyla da son bir kez daha masaya oturması bekleniyor.

Hakan bu sezon Milan'da ne yaptı?

Bu sezon ligde Milan formasını 24 maçta giyen Hakan Çalhanoğlu bu karşılaşmalarda iki gol ve sekiz asistle oynadı. UEFA Avrupa Ligi'nde de çok etkili olan 27 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu oynadığı dokuz maçta beş gol atarken, iki de asist yaptı.

2017-2018 sezonundan bu yana Milan'da oynayan Hakan, İtalyan devine Bayer Leverkusen'den 22 milyon euroya transfer olmuştu.

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