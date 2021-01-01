Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos: Eğer Lionel Messi olmasaydı daha fazla şampiyonluk kazanırdık

Sergio Ramos, kendisi hakkında çekilen belgeselde Real Madrid - Barcelona rekabeti ve Lionel Messi hakkında konuştu.

Sergio Ramos, kendi hikayesinin anlatıldığı The Legend of Sergio Ramos belgeselinde ilginç açıklamalar yaptı.

Ezeli rakipler Real Madrid ve Barcelona'yı yıllardır Sergio Ramos ve Lionel Messi temsil ediyor. İki oyuncu da takımlarında yaklaşık 15 senedir mücadele ediyorlar ve tarihin en çok El Clasico oynayan oyuncuları listesinde başı çekiyorlar. Haliyle bu ikili sık sık sahada karşı karşıya geldi.

Rakibini çok iyi tanıyan Sergio Ramos, belgeselinde Messi hakkında konuşmaktan çekinmedi.

Sergio Ramos ne dedi?

"Bu süre zarfında Lionel Messi yüzünden acı çektik. Belki de Barcelona onu almasaydı ve onu önümüze koymasaydı, sanırım daha fazla şampiyonluk kazanabilirdik."

"Real Madrid'in tarihteki en iyi Barcelona ile başa baş olduğu bir zaman vardı. Başımızda Jose Mourinho gibi harika bir teknik direktör bulunuyordu. Ancak Barcelona ile yüzleşmek bizim için zordu. Çok fazla kazanamadık. Ayrıca derbilerde onlar veya bizim tarafımızdan yaratılan bir gerilim vardı."

Sergio Ramos kendi performansı hakkında da konuştu:

"İyi ya da kötü oynayabilirsiniz ama ben ne olursa olsun sahip olduğum her şeyi sahada vermeye çalışıyorum. Bunu yapıyorsanız kimse sizi suçlayamaz."

Sergio Ramos'un Real Madrid kariyeri

2006 yazında Sevilla'dan Real Madrid'e transfer olan Ramos, kulübüyle 5 La Liga ve 4 Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı. Beyaz forma altında 670 maça çıktı ve tüm zamanların en çok Real Madrid forması giyen dördüncü oyuncusu oldu. İlk sıradaki Raul'u yakalamasına ise 71 maç kaldı.

Ramos ayrıca, 45 kez El Clasico'da yer aldı ve bu alanda ilk sırada yer alıyor. Lionel Messi ise 44 maçla ikinci sırada yer alıyor.

Sergio Ramos'un bu rakamları yükseltmesi için sezon sonunda sona erecek olan sözleşmesini uzatması gerekiyor.