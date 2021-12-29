Hakan Çalhanoğlu'nun oynadığı Inter'i Suudi Arabistan fonu satın alıyor

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, Newcastle United'ın ardından Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter'i satın almaya hazırlanıyor.

Premier Lig ekiplerinden Newcastle United geçtiğimiz aylarda Suudi Arabistan öncülüğündeki bir konsorsiyuma satılmıştı.

International Business Times'ın iddiasına göre; Suudi fonu bu kez Inter ile 1 milyar dolarlık satış planları yapıyor.

Inter, Suudi fona mı satıldı?

International Business Times'a göre; Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF), Serie A'da lider konumundaki Inter ile el sıkıştı.

Anlaşma yapıldı ve gerekli evraklar önümüzdeki birkaç gün içinde Inter genel merkezine ulaşacak.

Fon, İtalyan devini 1 milyar dolar (yaklaşık 884.109 milyon euro) karşılığında satın alacak.

Inter'in Romelu Lukaku ve Achraf Hakimi gibi yıldızların satışına rağmen ayda 13 milyon euro zarar ettiği iddia ediliyor.

Ayıca PIF'in Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'yı da satın alacağı konuşuluyor.

PIF, Newcastle United'ı ne kadara satın aldı?

Newcastle United'ı Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu ile İngiliz iş insanı Amanda Staveley'in PCP Capital Partners şirketi ve David-Simon Reuben kardeşlerin de içinde olduğu bir konsorsiyum satın aldı.

Premier Lig ekibinin hisselerinin yüzde 80'i 300 milyon sterlin karşılığında satıldı.

Inter şu anda ne durumda?

2016 yılında yapılan anlaşmayla Inter’in yüzde 68,55’lik hissesi Çinli Suning Holding’e geçmişti.

Inter geçtiğimiz yıl, 11 sezonun ardından Antonio Conte yönetiminde ligde şampiyonluk yaşadı.

Serie A kulüpleri arasında en fazla zarar eden takım olduğu iddia edilen İtalyan devi, Conte ile mali konularda anlaşamadı ve yolları ayırdı.

Bu sezon yola Simone Inzaghi ile devam eden İtalyan ekibi devre arasına lider konumunda gitti. Serie A tablosunda ikinci sırada yer alan Milan'ın Inter ile arasında 4 puan fark var.

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