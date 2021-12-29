Barcelona'nın yıldızı Ousmane Dembele'nin düğününe yalnızca bir futbolcu katıldı

Barcelona'nın kanat oyuncusu Ousmane Dembele dünyaevine girerken düğüne yalnızca bir futbolcu katıldı.

Barça ile sözleşmesi sezon sonunda sonra eren Fransız oyuncu bir süredir kulübüyle sözleşme müzakerelerinde.

24 yaşındaki oyuncunun Katalan ekibi ile iki yıllık anlaşma imzalaması beklenirken Dembele sessiz sedasız evlendi.

Ousmane Dembele'nin düğününe kim katıldı?

AS'ın haberine göre; Ousmane Dembele geçtiğimiz günlerde dünyaevine girdi ve bu evlilik Barcelona'daki arkadaşlarını olduça şaşırttı. Çünkü Fransız futbolcunun evleneceğinden hiç kimsenin haberi yoktu.

Fas'ta dünyaevine giren oyuncuya yalnızca Bayern Münih savunmacısı Dayot Upamecano eşlik etti. İkili gençlik yıllarından bu yana yakınlıklarıyla biliniyor.

Dembele'nin takım arkadaşları evlilik planları bir yana hayatında biri olduğunu dahi bilmiyorlardı.

Dembele, Barcelona ile sözleşme uzatacak mı?

Neymar'ın 222 milyon euro karşılığında futbol tarihinin en pahalı oyuncusu olarak PSG'ye imza atmasının ardından Brezilyalı oyuncunun boşluğunu doldurmak için Barcelona'ya transfer olan Dembele yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklenen katkıyı bir türlü veremedi.

Ancak Xavi'nin ve Joan Laporta'nın sözleşme yenilemek istediği Fransız oyuncu ile iki yıllık anlaşma imzalanacağı iddia ediliyor.

TV3'e konuşan Barcelona Başkanı Joan Laporta, Ousmane Dembele ile görüşmelerde bir takım pürüzler yaşandığını kabul etti ancak 24 yaşındaki oyuncuyla anlaşmayı umduklarını söyledi:

"Dembele ile çok iyi bir ilişkimiz var ve o da kalmak istiyor."

"Harika bir oyuncu. Onun adına en iyisini isteyen temsilcileriyle görüşmeler sürüyor."

"Dembele beni heyecanlandırıyor, Kylian Mbappe'den daha iyi."

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