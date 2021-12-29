PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe: Hayatım boyunca orada oynayacağımı düşünmüyorum

PSG'nin golcüsü Kylian Mbappe hayatı boyunca Tottenham forması giymeyi düşünmeyeceğini söylerken Real Madrid iddiaları hakkında da konuştu.

Paris ekibi ile sözleşmesi sezon sonunda sona eren Fransız yıldız, 1 Ocak itibarıyla istediği kulüple görüşmekte özgür olacak.

Geçtiğimiz günlerde Dünya Futbol Ödülleri gecesinde Yılın Futbolcusu ödülünü alan Kylian Mbappe geleceği hakkında bazı sinyaller verdi.

Kylian Mbappe ne söyledi?

CNN'e konuşan PSG'nin genç yıldızı Kylian Mbappe, Tottenham forması giymeyi asla düşünmeyeceğini söyledi: "Eminim Tottenham bu sezon Antonio Conte ile iyi işler yapacak çünkü o harika bir menajer. Bu onlar için iyi ancak hayatım boyunca Tottenham'da oynayacağımı düşünmüyorum."

Ara transfer döneminde rahatını bozmayacağını söyleyen Kylian Mbappe, Real Madrid maçlarına odaklandığını söylüyor:

"Şu an geleceğim hakkında konuşma zamanı değil. Sadece Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı Şubat ve Mart aylarında oynayacağımız maçları kazanmaya odaklandım.

Şu kesin ki bu sezonu Paris'te tamamlayacağım. Ocak ayında Real Madrid'e gitmeyeceğim. Taraftarlar için harika bir şampiyonluk kazanmak için her şeyi vermek istiyorum."

"Paris benim şehrim, burada doğdum ve aynı zamanda büyüdüğüm yer. Aileniz ve arkadaşlarınız yakınınızda olduğu için PSG için oynamak inanılmaz bir duygu."

"Çocuklarıma, arkadaşlarıma Messi ile oynadığımı söyleyebilmek benim için büyük bir onur. Onu Paris'te görmekten mutluluk duymalıyız. Futbol tarihinde inanılmaz bir dönem."

PSG - Real Madrid maçları ne zaman?

Paris ekibi, Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşı karşıya gelecek.

Devler Ligi'nde son 16 turu ilk maçları, 15-16 ile 22-23 Şubat, rövanşları ise 8-9 ile 15-16 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak.

Kylian Mbappe'nin 2021'i nasıl geçti?

Paris formasıyla çıtayı yükselten Kylian Mbappe sözleşme yenileme ve transfer konuları nedeniyle dikkat dağınıklığı yaşasa da gollerinden ödün vermedi.

2021 yılında Paris Saint-Germain ile toplamda 67 karşılaşmaya çıkan Fransız golcü, 51 gol ve 22 asist kaydetti.

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