Hagi mi Alex mi? Emre Belözoğlu tercihini yaptı

Başakşehir'in başında çıktığı beş maçtan beş galibiyetle ayrılan genç teknik direktör Emre Belözoğlu, beIN Sports'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Türk futbol tarihinin en önemli yabancıları arasında gösterilen iki eski takım arkadaşı Alex de Souza ile Gheorghe Hagi'yi de kıyaslayan Belözoğlu, takımının hedeflerinden bahsetti.

Emre Belözoğlu ne söyledi?

Başakşehir'de yaptığı iyi başlangıçta oyuncu kalitesinin önemine vurgu yapan Belözoğlu, ekibiyle birlikte son dönemde yaptıkları analizlerin karşılığını aldıklarını söyledi:

"Futbol artık dünyada başka bir yere gidiyor. Matematiğini bilirsiniz. Ya da futbolu çok iyi bilebilirsiniz. Ama futbolu anlatma işi başka bir yetenek. Ben ve arkadaşlarım özellikle son bir ayda analizlerimizi yaparak doğru ilerledik.

"Bunun da karşılığını aldık. Bunda en büyük itici gücümüz de oyuncu kalitemiz oldu. Futbolculuğuma bütün teknik adamların katkısı oldu. Hepsini iyi duygularla anmak istiyorum. Ama teknik adamlık yolunda yine çalıştığım isimlerden etkilendim.

"Güncel teknik adamlarla alakalı kendi ekibimle fikirler üretiyoruz. Bu bir gelişim süreci. İyi bir başlangıç yaptık. İyi yoldayız. Ama bu yolda kendinizi güncellemeniz, yenilemeniz gerekecek. Tek başına bir iş yapamazsınız. İyi bir ekibiniz olması gerekiyor."

Alex mi Hagi mi?

İki eski takım arkadaşını karşılaştırması istenen Belözoğlu, Hagi'nin Türk futbol tarihinin gördüğü en büyük oyuncu olduğunu söyledi:

"Hagi kadar diğer oyuncuların da üzerimde katkısı oldu. Çok iyi bir kadromuz vardı. Fatih Terim'in de enerjisi yüksekti. Fatih Terim de herkesi geliştirmek isteyen bir teknik adamdı. Hagi'nin katkılarını hiçbir zaman inkar edemem. Beni birebir çalıştırdı. Oyunumun gelişmesi için, agresifliğimin artması için geliştirdi. Topu atmam, saklamam için geliştirdi.

"Bu gelişim sürecinde bana çok katkıları oldu. Çok büyük bir profesyoneldi. Hagi Alex kıyaslamasını bana soruyorlar. İnsanlar taraflar, taraftarlar. Öyle bakıyorlar oyuna. Bunu da çok doğal karşılıyorum. Ben ikisiyle de beraber oynadım. Alex, Fenerbahçe tarihinin gördüğü en büyük oyuncu.

"Bence Türk futbol tarihinin gördüğü en büyük oyuncu da Hagi. Ona öyle bakmak, benim tarafımdan daha doğru.

"Ama ikisini birbirinden ayırt etmek, birini öne koymak... Az önceki kelimelerimden bir tanesi hep hakkaniyetti. İnsanlar kelimeleri başka yerlere çekiyor. Bu da beni rahatsız eder. İkisi de benim için çok değerli çok büyük oyuncular.

"Kariyerim için hep değerli kalacaklar. Aa ikisini birbirinden ayırt etmek, birisi daha büyük demek çok doğru değil. Yanlış bir yere götürür. Benim çalıştığım oyuncular arasında Hagi'yi her zaman ayrı bir yere koymuşumdur."

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