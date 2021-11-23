Lionel Messi, kulübü bir üst seviyeye taşıması konusunda Barcelona'nın İspanyol teknik direktörü Xavi Hernandez'i destekliyor.

Barcelona, La Liga'daki ezeli rakibi Espanyol'u 1-0 yenerek cumartesi günü yeni hocasıyla çıktığı ilk maçını kazandı.

İspanyol ekibinin bek oyuncusu Jordi Alba, kulüp efsanesinin takım üzerindeki etkisini överek Xavi'nin Barcelona'nın başına geçmesinin takımı daha fazla motive ettiğini itiraf etti.

Ne söylendi?

Marca'ya konuşan Arjantinli süperstar Lionel Messi, Barcelona'nın eski günlerine dönmesi için Xavi'nin doğru hoca olduğuna inanıyor ve eski takım arkadaşına güveniyor.

Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Messi şunları söyledi: "Xavi, kulüp hakkında her şeyi çok iyi biliyor, çünkü çocukluğundan beri Barcelona'nın içinde ve o çok iyi bir teknik direktör.

"Xavi, Barcelona'nın büyümesine büyük bir katkıda bulunacak.

"Gençler için çok önemli bir teknik direktör ve Barcelona'yı çok büyütecek birisi olduğundan hiç şüphem yok."

Messi, Barcelona'ya dönecek mi?

Xavi, Camp Nou'ya dönen tek Barcelona efsanesi olmayabilir, çünkü Messi de önümüzdeki yıllarda kulüpte bir rol alma arzusunu tekrar yineledi:

"Her zaman Barcelona'ya yeniden döneceğimi söyledim. Kulübe elimden geldiğince yardım etmek istiyorum ve açıkçası katkı verebileceğimi düşünürsem dönmeyi çok isterim."

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