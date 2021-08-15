Mesut Özil 18 aylık gol hasretine son verdi
Sarı lacivertli kulübün Ocak ayındaki ara transfer döneminde Arsenal'dan kadrosuna kattığı Mesut Özil, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 11 maçta fileleri havalandıramamıştı.
Süper Lig'de 10, Türkiye Kupası'nda ise bir maçta görev yapan Mesut Özil, sezonu skor katkısı anlamında 41. haftada Sivasspor karşısında yaptığı tek asistle tamamladı.
32 yaşındaki yıldız, 2021/22 sezonuna taraftarların beklentisini karşılayan bir performansla girdi. Adana Demirspor maçının 46. dakikasında eşitliği bozan golü atan Mesut, Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren isim oldu.
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18 aylık hasret bitti
Mesut'un gol orucu, Fenerbahçe günlerinden çok daha öncesine uzanıyordu. Mesut resmi maçlardaki son golünü 16 Şubat 2020'de kaydetmişti. Yetenekli oyuncu, Arsenal'ın Premier Lig'de Newcastle United'ı 4-0 mağlup ettiği maçta üçüncü golün sahibiydi.
İkinci yarının ilk akınında İrfan Can Kahveci'nin kale önüne gönderdiği topu Adana Demirspor ağlarına bırakan Mesut, böylece 18 aylık gol hasretine son vermiş oldu.
Yıldız oyuncu golün ardından takım arkadaşlarıyla çok büyük bir gol sevinci yaşadı. Mesut, 81. dakikada yerini Jose Sosa'ya bıraktı.
Mesut'un Adana Demirspor maçı istatistikleri
1 gol
42 topla buluşma
21 isabetli pas (%80.8)
1 kilit pas
3/5 uzun pas isabeti
2/5 ikili mücadele
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