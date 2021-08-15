Di Maria, Messi’den sonra Cristiano Ronaldo’nun da PSG’ye gelmek isteyeceğini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Barcelona ile yollarını ayırmak durumunda kalan Lionel Messi’yi kadrosuna katan Paris Saint-Germain, transfer dönemine damga vurmuştu.

Fransız devi, Arjantinli yıldızın yanı sıra Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma ve Sergio Ramos gibi yıldızları da kadrosuna katmıştı.

Ayrıca kulüple bir yıllık sözleşmesi kalan Kylian Mbappe’nin ayrılmak istediği ve genç yıldızla Real Madrid’in ciddi şekilde ilgilendiği ifade edilmişti.

Bunun üzerine Juventus’la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cristiano Ronaldo’nun da Ligue 1 ekibine geleceği söylentileri ortaya atılmıştı.

PSG’nin bir başka Arjantinli yıldızı Angel Di Maria da bu iddialar hakkında konuştu.

Neler söylendi?

TyC Sports’a konuşan Di Maria, eski takım arkadaşına dair şu açıklamalarda bulundu:

“PSG, eşsiz bir oyuncu kalitesine sahip. Başka hiçbir takımda bu kadar kalite yok.”

“Ronaldo da PSG’de oynamak için can atıyordur. Büyük oyuncular her zaman en iyilerle oynamak ister.”

“Fakat biz Messi’yi transfer ettik ve bana kalırsa böylesi çok daha iyi.”

“Messi benzersiz bir oyuncu”

Kariyerinde hem Cristiano Ronaldo hem de Lionel Messi ile oynayan Di Maria, PSG’nin yeni transferi hakkında ise şunları söyledi:

“Messi ile oynamak açıkçası çok kolay, koşuyu gösterirseniz o topu size yollar ve topu bir anda kendinizde bulursunuz.”

“Messi’yle hem saha içinde hem de saha dışında harika bir ilişkim var.”

“Messi kesinlikle bu dünyadan değil. Bazen ona bir tekme atmaya kalkarsınız ama o sanki hiçbir şey olmamış gibi yanınızdan geçer gider.”

“Yapacaklarını herkesten önce düşünüyor, o eşsiz bir yetenek.”

“Cristiano Ronaldo Neymar, Mbappe, Rooney, Van Persie, Ibrahimovic, Benzema ve Bale ile oynadım ama dürüst olmam gerekirse Messi gibisini hiç görmedim.”

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