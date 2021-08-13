Haaland transferi için kritik hafta

Avrupa futbolunda gelecek 10 yıla damgası vurması beklenen Norveçli yıldızın gelecek sezon hangi formayı giyeceği bu hafta netleşecek.

Dortmund formasıyla geçtiğimi sezon çıktığı 41 maçta 41 gol kaydeden ve Avrupa futboluna damgasını vuran Erling Haaland'ın Alman ekibinden sonraki durağı merakla beklenirken, İtalyan gazeteci Fabrizio Romano yıldız oyuncunun bu yaz takımından ayrılmasının büyük bir sürpriz olarak görülebileceğini söyledi.

Haaland ile adı en sık anılan takımlardan biri olan Chelsea'nin santrfor tercihini Romelu Lukaku'dan yana kullanması genç golcünün gidebileceği alternatiflerden birini ortadan kaldırırken, santrfor arayışları süren ve babasının da bir dönem formasını giydiği Manchester City'nin, Haaland'ın yeni takımı olabileceği kaydedildi.

Sergio Agüero'nün Barcelona ile anlaşmasının santrfor arayışları süren ancak listesinin ilk sırasındaki Harry Kane'in transferini henüz sonuçlandıramayan City'nin Haaland'ı alması için en kritik dönem ise önümüzdeki yedi gün olarak gösterildi.

Hayali Real Madrid

Dortmund'un transferin son haftasında genellikle hiçbir oyuncusunu takımdan göndermemesi nedeniyle 20 yaşındaki oyuncunun bu yedi günlük süreyi takımında geçirmesi halinde Alman ekibinde kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Dortmund'un bu yaz takımdan ayrılması 175 milyon euro talep ettiği Haaland'ın kontratında 2022 yazında 75 milyon euro'ya serbest kalma maddesi bulunurken, birçok dev Avrupa kulübünün genç yıldızı kadrosuna katmak için gelecek yazı beklediği kaydediliyor.

Öte yandan Real Madrid forması giymek istediği bilinen Haaland, İspanyol ekibinin tercihini Kylian Mbappe'den yana kullanacak olması nedeniyle farklı bir takımın formasını giyecek gibi görünüyor.

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