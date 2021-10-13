Guardiola'yı dinleyen Barcelona Başkanı Laporta golcüsünü buldu

Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın transfer politikasını daha önce birlikte çalıştığı Pep Guardiola'nın sözleriyle şekillendirdiği öne sürüldü.

Lionel Messi'nin ayrılmasının ardından hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir skor problemi yaşayan ve iki kulvarda da sezona kötü başlayan Barcelona'da gelecek sezona yönelik kadro çalışması şimdiden başladı.

İspanyol basınından Sport'ta yer alan iddiaya göre Katalan devi önceliğini skor yükünü çekecek bir santrfor olarak belirledi.

Barcelona'nın Messi'nin yokluğunu hissettirmeyecek bir hücum oyuncusu arayışında olduğu belirtilen haberde başkan Joan Laporta'nın Pep Guardiola'nın sözlerinden etkilenmesinin önemli rol oynadığı kaydedildi.

Önceliğini santrfor olarak belirleyen Katalan devinin listesinin ilk sırasında ise Erling Haaland'ın olduğu kaydedildi.

Guardiola ne söylemişti?

Teknik direktörlük kariyerine Joan Laporta'nın başkanlığını yaptığı Barcelona'da başlayan Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola geçtiğimiz günlerde gol yükünü çekecek bir oyuncunun önemine değinmişti.

Premier Lig'deki rakipleri Chelsea, Manchester United ya da Tottenham gibi olmadıklarını ve kadrolarında 25 gol atacak Romelu Lukaku, Cristiano Ronaldo ya da Harry Kane gibi bir oyuncunun olmadığını belirten Guardiola, bu durumdan şikayet etmişti.

Guardiola'nın bu sözleri sonrasında Barcelona'da da benzer bir oyuncunun olmadığını düşünen başkan Laporta'nın geride bıraktığımız yıllarda Luis Suarez, Messi, Zlatan Ibrahimovic, David Villa, Samuel Eto'o gibi büyük golcülerle oynayan Barcelona'ya benzer kalitede bir isim kazandırmak için çalışmalara başladığı kaydedildi.

Çeşitli finans kuruluşlarının Haaland transferini finanse edebileceklerine dair garanti vermesi de Barcelona yönetimini bu transfer için umutlandırdı.

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