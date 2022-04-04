Guardiola'dan Atletico Madrid maçı öncesinde Bayern Münih'e gönderme: "12 kişiyle oynayacağız"

Pep Guardiola, Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid karşısına 12 kişiyle çıkacaklarını söyleyerek basın mensuplarını güldürdü.

Manchester City çeyrek final eşleşmesinin ilk ayağında İspanya şampiyonunu ağırlayacak.

Diego Simeone'yi alt edebilmek için yeni taktiklere başvurmak zorunda kalacağını belirten Guardiola, yaptığı şakayla Bayern Münih-Freiburg maçında yaşanan ilginç olaya atıfta bulundu.

Bayern Münih, Freiburg karşısında oyuncu değişikliği karmaşası yaşadı; sahada 12 oyuncu ile yer aldı

Ne söyledi?

"Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarda her zaman çok detaylı düşünüyorum."

"Yeni taktikler üretiyorum, yarın da yeni bir tane göreceksiniz. Şampiyonlar Ligi'nde bu kadar başarılı olmamın sebebi bu."

"Hep aynı futbolu oynasak çok sıkıcı olurdu. İnsanlar Atletico'ya ve Liverpool'a karşı aynı oyunu oynadığımızı düşünmemeli."

"Sahada farklı şekillerde hareket eden, farklı karakterlere sahip oyuncular var."

"Bu yüzden fazla düşünüp aptalca taktikler buluyorum. Yarın başka bir takımdan ilham alıp, inanılmaz bir taktik kullanacağım. 12 kişiyle oynayacağız!"

Guardiola, Simeone'yi savundu

Guardiola genellikle takımına oynattığı keyif veren futbolla övülürken, Simeone savunma ağırlıklı felsefesi nedeniyle eleştirilerin hedefi oluyor.

Fakat Guardiola, Arjantinli meslektaşının daha fazla övgüyü hakettiğini düşünüyor.

"Atletico'nun oynadığı futbolla ilgili yanlış bir algı var. İnsanların sandığından daha ofansif bir futbol oynuyorlar."

"Atağa çıkarken risk almayı sevmiyor, ama üçüncü bölgede kaliteli oyunculara sahipler. Top bizim sahamızdayken ne kadar baskı yapacakları pozisyona ve yerleşime bağlı, ne yapacaklarını çok iyi biliyorlar."

"Bu tip anlarda gerçekten iyiler. Bu aptalca tartışmaya bir saniye daha ayırmayacağım."

"Herkes kazanmak için oynuyor. Onlar kazanırsa onlar haklı, biz kazanırsak biz haklıyız."

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