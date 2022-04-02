Bayern Münih, Cumartesi günü Freiburg'u 4-1 mağlup ettiği maçın sonlarına doğru sahada 12 oyuncuyla kısa bir süre oynadı.

Bundesliga karşılaşmasında son dakikalarında inanılmaz bir karışıklık meydana geldi. Bavyera ekibi iki gol ile maçı önde götürüyordu ancak Bayern bir kişi fazla sahada yer alıyordu.

Sayısal düzensizlik sonunda çözüldü ve oyunun sonunda önemli bir gecikmeye neden oldu.

Ne yaşandı?

Cumartesi günkü maçın 80. dakikası oynanırken Bayern'deki oyuncu değişikliği sahada kaosa neden oldu.

🇩🇪 Freiburg - Bayern Münih maçında sahalarda ender görülen anlar! #Bundesliga



👀 Değişiklikler karıştı

1️⃣2️⃣ Bayern Münih sahada 12 oyuncuyla yer aldı

❌ 4. hakemin uyarısıyla oyun durdu pic.twitter.com/C0aF4JVpHI — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) April 2, 2022

Niklas Sule, sakatlık nedeniyle çizgiye gelen Corentin Tolisso'nun yerine hemen oyuna girdi.

Aynı anda önce Marcel Sabitzer, Kingsley Coman ile değişti. Ancak Sule önce davranarak Tolisso'nun yerine oyuna girdiğini düşünerek sahaya girdi.

Maç durdurulmadan önce birkaç saniye oynandı ve sonunda uygun sayıda futbolcu kaldı.

Freiburg defans oyuncusu Nico Schlotterbeck maçtan sonra Sky'a "Niki Sule geldi ve kimsenin çıkmadığını fark ettim."

"Ardından oyun yeniden başladı, önce oyuncuları saydım sonra hakeme haber verdim. Bunu yapmasaydım sanırım fark etmeyecekti."

Bayern teknik direktörü Julian Nagelsmann'a göre, elektronik oyuncu değişikliği panoları ile bir karışıklık yaşandı. Hata fark edilir edilmez deplasman takımı bunu düzeltmek için harekete geçti.

Coman'ın 11 numarası yerine, Bayern takımına ait olmayan bir sayı olan 29 geldi.

Hata kimin?

Bayern Münih Teknik Direktörü Nagelsmanmaç sonu gazetecilere konuyla ilgili şunları söyledi:

"Belirsiz bir durumdu. Coco [Tolisso] mide problemleri yaşadı ve soyunma odasına koştu. Coman da çıkması gerektiğini bilmiyordu ve sekiz ila dokuz saniye sahada kaldı. Oyunu değiştirecek bir şey değildi."

Kısa bir süre olsa da, Freiburg bu karışıklık karşısında çileden çıktı.

Sportif direktör Jochen Saier, "Bu, daha önce hiç yaşamadığım son derece tuhaf bir sahneydi. Bunun bir etkisi var mı? Şimdi karar veremem," dedi.

"Hakem uzun süre değerlendirdi, sonra oyuna devam etmesine izin verdi. Freiburg itiraz edecek mi? Şimdi sakinleşmeli ve düşünmeliyiz."

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