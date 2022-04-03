Valentin Rosier, Trabzonspor'un Beşiktaş'ı konuk ettiği maçın ardından sosyal medya hesabından Vincent Aboubakar’ın görselini paylaştı.

Trabzonspor’un, 1-0 öne geçtiği maçta siyah-beyazlı ekibin golünü kaydeden Rosier maça 1-1’lik eşitliği getiren golün sahibiydi.

Ancak, onun golünün öncesinde kaçırılan bir penaltı vardı. Penaltıyı kullanan isim ise Beşiktaş’ın forveti Michy Batshuayi’ydi.

Belçikalı forvetin kaçırdığı pozisyonlar Rosier'i isyan ettirdi ve Fransız sağ bek, maçın ardından eski takım arkadaşı Aboubakar'ın fotoğrafını yayımladı.

Ancak, Rosier'in paylaştığı görsel kısa bir süre sonra gündem olunca Kamerunlu golcünün fotoğrafını sosyal medya hesabından kaldırdı.

Rosier’in yaptığı sosyal medya paylaşımı; takımının net bir golcüye olan ihtiyacını vurguluyor şeklinde yorumlandı.

Fransız oyuncu, Trabzonspor maçındaki performansından dolayı da büyük bir alkış alırken 1-1 biten maçta takımına 1 puan kazandıran isim oldu.

Rosier, maçın ardından yaptığı açıklamada sistemden ve takımdan memnun olduğunu iletirken Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile iyi bir ilişkileri olduğunu belirtti.

IG / v.rosier19

Maçtan sonra ne söyledi?

Siyah-Beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Valerien Ismael'in oyun sisteminden memnun olduklarını belirten Rosier şu açıkamayı yaptı:

"Yeni sistemden ben ve takım arkadaşlarımız çok memnunuz.

"Hocamızla karşılıklı bir diyalog içindeyiz. Bu henüz bir başlangıç, daha yapabileceğimiz çok şey var.

“İşler şimdilik bizim açımızdan iyi gidiyor diyebiliriz."

“Aboubakar bu takımın babası”

Rosier, daha önce yaptığı açıklamada ise Kamerunlu golcüye övgülerde bulunmuştu:

“Takımda çok iyi bir arkadaşlık ortamı var. Kevin ile aynı yaştayız, çok yakınız, hep birlikteyiz.

“Vincent ise deyim yerindeyse bu takımın babası. En deneyimli oyuncularımızdan birisi.

"Sürekli bize tavsiye veriyor, yol gösteriyor.

“Arkadaşlığımız, sadece bu söylediğim isimlerden ibaret değil. Çok iyi bir diyalog var. Arkadaşlarımızdan biri sorun yaşadığında herkes elinden geldiğince çözüm buluyor.

“Bu pozitif atmosfer saha içine ve sonuçlara yansıyor.”

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