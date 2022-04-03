Antonio Conte, pazar günü Tottenham’ın Newcastle United’ı 5-1 mağlup ettiği maçın ardından son 64 Premier Lig maçında 20. asistini yapan Harry Kane'in bu durumunun normal olmadığını söyledi.

İngiliz forvet, son sezonlarda becerilerine oyun kuruculuğunu da ekledi ve Kane’in çok yönlü özellikleri bu dönemde Conte'yi etkiledi.

Tottenham’ın İtalyan menajeri, Premier Lig’de iyi bir sıralamaya sahip olmaları için takımın geri kalanının Harry Kane’i örnek alması gerektiğini vurguluyor.

Ne söylendi?

Conte, Sky Sports'a verdiği demeçte, ”Kane’in performansı harikaydı. Ona maçın sonunda gol atamamasının üzücü olduğunu söyledim.

“Takımınızda bu tip bir oyuncuya sahip olmak sizi güçlü kılıyor. Takım arkadaşlarının Kane'in bizim takımımızda olduğunu bilmesi önemli.

“Gol atabileceğini veya arkadaşlarına gol attırabileceğini biliyoruz.

“Öncelikle, onun kişiliğini seviyorum. Yetenekli bir oyuncudan bahsediyoruz.

“Çok yetenekli oyuncular çoğu zaman çok çalışmak istemezler. Az çalışmaktan bahsetmiyorum, bazen tembel olabiliyorlar.

“Buraya geldiğim ilk gün. Bunun normal olduğunu düşündüm, ama onun bu durumu normal değil.

"Takım arkadaşlarına büyük bir örnek oluyor ve onun rekabetçi arzusunu görebiliyorsunuz” dedi.

İtalyan menajer BBC'ye ise şu açıklamayı yaptı:

"Bu şekilde devam etmesi gerekiyor. O, kesinlikle birinci sınıf bir forvet. Böyle oynamaktan keyif alıyor."

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Tottenham, Newcastle United’ı 5 golle mağlup etmesinin ardından Premier Lig’in dördüncü sırasındaki yerini aldı.

Antonio Conte'nin kasım ayında Tottenham’ın başına geçmesinden bu yana, Premier Lig'de sadece Liverpool ve Manchester City (her ikisi de 50) Tottenham’dan (39) daha fazla puan kazandı.

Conte'nin bakış açısı, kötü performans devam ederse kulüpten ayrılacağını söylediği birkaç ay öncesine göre çok daha olumlu bir hale geldi.

"Çok mutluyum. Milli aradan önce de mutluydum. Ara vermek zorunda olmamızın üzücü olduğunu söyledim.

“Bugün oyuncularımdan bıraktığımız gibi başlamalarını istedim. İyi bir performanstı ki Newcastle zaten iyi bir takım.

“Artık tamamen değiştiler ve taktik olarak da çok iyiler. Kolay değildi, biz oyunu kolaylaştırdık.

“Oyuncularıma, bağlılıkları ve gelişme arzuları için ilk günden itibaren teşekkür ediyorum."

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