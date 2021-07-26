“Guardiola, City’nin beni aldığını bile bilmiyordur”

İki yıl önce City’ye transfer olan oyuncu, Guardiola ile hiç konuşmadığını söyledi.

2019 yılında Girona’dan transfer edilen Pedro Porro, İngiliz devinin formasını terletmeden Real Valladolid’e kiralanmıştı.

İspanyol ekibinde düzenli forma giyemeyen oyuncu, geçen sezon ise Sporting Lisbon’a iki yıllık kiralanmıştı. Şimdi ise Portekiz devi, Porro’yu kalıcı olarak kadrosuna katmak istiyor.

İspanyol devi, City’ye transfer olduğundan beri Pep Guardiola ile hiç konuşmadığını da açıkladı.

Neler söylendi?

Manchester City ile beş yıllık sözleşmeye imza atan Pedro Porro, İngiliz devinin formasını resmi maçlarda bir dakika bile giyememişti.

Guardiola ile hiç iletişime geçmediğini söyleyen İspanyol oyuncu, başarılı teknik adamın kendisinin kulüpteki varlığından bile haberdar olamayabileceğini ifade etti.

A Bola’ya konuşan oyuncu, şunları söyledi: “Hayır, Pep Guardiola ile hiç konuşmadım. Guardiola, City’nin beni aldığından bile haberdar olmayabilir.”

“Ama burada yaptıklarımı takip ediyor olmalılar.”

Porro City’den ayrılacak mı?

Goal, nisan ayında Sporting’in Porro için 8.5 milyon euro’luk opsiyonunu kullanacağını duyurmuştu.

Portekiz Ligi şampiyonu Lisbon, ilerleyen günlerde Porro’yu kalıcı olarak transfer ederek oyuncuya dört yıllık sözleşme imzalatmak istiyor. Porro da geçtiğimiz günlerde bu transferin sinyallerini vermişti:

“Şu anda hiçbir şey diyemem, yalnızca önümüzdeki hafta büyük gelişmelerin yaşanacağını söyleyebilirim.

Porro, geçen sezonda üç gol üç asistlik bir performansa imza atarak şampiyonluğa ulaşan Ruben Amorim’in takımının en çok dikkat çeken isimlerinden biri olmuştu.

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