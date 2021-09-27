Guardiola: Bernardo Silva, Manchester City'de mutlu

İngiliz ekibinin teknik patronu, takımdan ayrılmak istediği öne sürülen Bernardo Silva hakkında konuştu.

Manchester City’nin şampiyonluk yarışındaki en büyük rakiplerinden Chelsea’yi mağlup ettiği maçta yıldızlaşan Bernardo Silva, tekrar formunun zirvesine ulaşmış gibi gözüküyor.

Yaz transfer döneminde takımdan ayrılması gündeme gelen Silva’nın, İngiltere’deki yaşam tarzına ayak uydurmakta zorlandığı ve bu nedenle kariyerine başka bir ülkede devam etmek istediği yazılmıştı.

Ne söyledi?

Silva’nın Chelsea karşısındaki performansına övgüler yağdıran Pep Guardiola, Portekizli oyuncunun City’de mutlu olduğunu öne sürdü.

“Orta sahada kesici rolünde oynamak aslında onun görevi değil, ama bunu nasıl yapacağını çok iyi biliyor. Hem toplu, hem topsuz oyunda bir sonraki adımı kestirebiliyor.”

“Tek isteğim Bernardo’nun mutlu olması, burada ya da başka bir yerde. Onun mutluluğunu istiyorum, çünkü bunu hakediyor.”

“Norwich’e karşı kusursuz oynadı, Arsenal’a karşı kusursuz oynadı, Southampton maçında takımın geri kalanı gibi o da pek iyi değildi.”

Mutlu olmasını istiyor

“Fakat Chelsea maçındaki performansı kimseyi şaşırtmamalı. Daha önce bunu kaç kez gördük? Silva bizim için çok değerli bir oyuncu.”

“Premier Lig’de kazandığımız ikinci şampiyonluğu asla unutamıyorum. 98 puan toplamıştık ve Silva o sezon İngiltere’deki en iyi oyuncuydu.”

“O sezonun ardından tercih ettiği pozisyonda oynayamadığı için biraz düşüş yaşadı, ama formunu geri kazandı ve umuyorum ki bize büyük katkı sağlayacak.”

“Günün sonunda ayrılmak isterse söyleyebileceğim tek şey şu; onu alan kulüp dünyanın en iyi oyuncularından birine sahip olacak.”

Guardiola, Silva’nın önceye göre daha mutlu olup olmadığı sorusuna ise şu şekilde yanıt verdi:

“Kesinlikle daha mutlu. Mutlu olmadığınız takdirde bu kadar iyi oynamanız imkansız.”

Chelsea maçında büyüledi

Bu sezon yedi maça çıkan Bernardo Silva bir gol kaydetti. Chelsea maçında sahada ayak basmadık yer bırakmayan Portekizli, orta sahada 90 dakika boyunca müthiş bir pres yaptı.

Hücum yönünde ise savunmadan çıkardığı toplarla Chelsea’nin baskısını kıran Silva, attığı nokta paslarla komple bir orta saha performansı sergiledi.

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