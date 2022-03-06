UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile Shakhtar Donetsk Futbol Direktörü Darijo Srna görüştü ve Ceferin, Ukrayna'ya güvence verdi.

UEFA, Katar’da 2022 yılında düzenlenecek Dünya Kupası için Ukrayna’nın İskoçya ile oynayacağı play-off maçını haziran ayına ertelemeyi düşünüyor.

Ukrayna, Vladimir Putin'in geçen ay ülkelerini haksız bir şekilde işgal etmesinin arından mevcut Ukrayna-Rusya krizinin ortasında erteleme talebinde bulunmuştu.

Öyle görünüyor ki UEFA, bu yılki Dünya Kupası play-off maçında oynanacak olan Ukrayna - İskoçya maçını haziran ayının uygun bir tarihine alacak.

Ne söylendi?

Hırvat eski futbolcu Darijo Srna, UEFA başkanı Ceferin ile görüşmesinden bahsetti.

"Bugün UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile tekrar görüştüm. Ukrayna futbolu için ayağa kalktılar ve ellerinden geleni yapacaklarını söylediler.

"Artık kimsenin futbolu umursamadığını anlıyorum, ama bana Ukrayna ile İskoçya arasındaki maçın haziran ayına erteleneceğini söyledi.

"Savaş çıktığında yardım istemek için onunla iletişime geçtim. Oyuncuları ülke dışına çıkarmak için bir trenin ayarlanması gerektiğini bizzat kendisine ilettim.

“O da bizim için sorumluluk aldı ve yardım edeceğine dair bize söz verdi.

“Ve bize verdiği sözünü de tuttu.”

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Ukrayna’nın, Dünya Kupası yolunda oynayacağı İskoçya maçının ertelenmesi işgal altında olan ülkenin biraz olsun futbol konusunda kafasının rahatlamasını sağlayacak.

Öte yandan, Rusya Milli Takımı tüm müsabakalardan men edildi ve bu ay Dünya Kupası play-off turunda Polonya'ya karşı sahaya çıkamayacaklar.

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