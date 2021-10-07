Transfer dönemine damga vuran PSG ile La Liga Başkanı Tebas arasındaki gerilim büyüyor…

Transfer döneminde Lionel Messi’yi bedelsiz şekilde kadrosuna katan Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe ve Neymar ile birlikte tarihin en güçlü hücum hatlarından birine sahip olmuştu.

Fransız devi, her ne kadar bu kadro planlamasını yaparken Finansal Fair-Play yükümlülüklerini göz önünde bulunduğunu belirtse de, La Liga Başkanı Javier Tebas buna katılmıyor.

Tebas neler söyledi?

L’Equipe’e konuşan Tebas, PSG’ye dair şunları söyledi:

“PSG’yi eleştiriyorum çünkü sahip oldukları kadronun gerektirdiği parayı üretmiyorlar. Bu da Avrupa futbol ekonomisindeki rekabetin bozulmasına yol açıyor.”

“PSG, yaklaşık 600 milyon euro değerindeki bir takıma sahip olduğunu bize nasıl açıklayabilir? Ligue 1’i kazanırsanız, kasanıza 45 milyon euro’dan fazla para girmiyor. Bu imkansız!”

“PSG ve Ligue 1 başkanlarına, rakamlar ve ortadaki çarpıklıklar hakkında bilgi vermek için davet gönderdim. Bana cevap vermediler. Beni eleştirmekten geri kalmıyorlar ama davetime yanıt vermiyorlar.”

“Finansal Fair Play’i çiğnediklerini kanıtlarıyla gösterebilirim. Messi ve Neymar’ın PSG’de kalması umrumda değil. Önemli olan nokta, bu durumun Avrupa futboluna verdiği hasar. Bunu söyleyen tek kişi ben değilim.”

PSG neler demişti?

Ağustos ayında Messi’nin imza töreninde konuşan PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, altı kez Ballon d’Or kazanan yıldız oyuncunun transferiyle kulübünün herhangi bir mali kuralı çiğnemediğini dile getirmişti:

“Finansal açıdan oldukça net olacağım: Finansal Fair-Play kurallarını biliyoruz ve her zaman bu yükümlülüklere uyacağız. Bir konuda harekete geçmeden önce; ticari, finansal ve hukuki kaynaklarımızla görüşüyoruz.”

“Onu kadromuza katabilecek kapasitemiz var. Messi’yi alıyorsak, buna gücümüz yettiği için alıyoruz; yoksa bu gerçekleşmezdi.”

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