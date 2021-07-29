Gerrard’dan Liverpool teknik direktörlüğü açıklaması

Liverpool’un efsanesi Steven Gerrard, takıma teknik direktör olarak döneceği söylentilerine açıklık getirdi.

Steven Gerrard’ın adı, Jurgen Klopp’un 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen tekrar Liverpool teknik direktörlüğü görevi için anılmaya başlanmıştı.

İskoç ekibi Glasgow Rangers’ı çalıştıran ve 20204 yılına kadar kontratı bulunan Gerrard, yakın gelecekte Liverpool’u çalıştırmayacağını açıkladı.

İngiliz teknik adam, geçtiğimiz sezonda Rangers ile lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Neler söylendi?

ESPN’e verdiği röportajda Gerrard, Liverpool’da Jurgen Klopp’un yerini alacağı iddialarına şu şekilde karşılık verdi:

“İşim hakkında medyada çıkan söylentileri kontrol edemem.”

“Bu iddiaları olumlu karşılamıyorum ve bu tarz söylentilerin üzerine konuşarak yayılmasına önayak olmak istemiyorum.”

“Şu anda tamamen buradaki işime odaklandım ve bu kulüpte çalışabildiğim için minnettarım.”

“Daha önce de birçok kez dediğim gibi, Rangers çok büyük bir kulüp. Burada olmaktan çok mutluyum ve kulübü ileriye taşımak için elimden geleni yapacağım.”

Gerrard, Rangers’ta nasıl parladı?

41 yaşındaki teknik adam, 2018 yılında Rangers’ın başına geçmeden önce Liverpool’un alt yaş kategorilerinde görev yapmıştı.

Kısa süre içerisinde adından söz ettirmeye başlayan Gerrard, 2020-21 sezonunda da takımını şampiyonluğa ulaştırmıştı.

Rangers’ın başında çıktığı 170 maçın 112’sini kazanan İngiliz teknik adam, yalnızca 21 maçta mağlup olmuştu. Ancak Gerrard, çıtayı daha yukarıya taşımaları gerektiğinin de altını çizmişti:

“Rangers’ta hiçbir zaman durup dinlenmek için vaktiniz yoktur.”

“Buraya ilk geldiğim günden beri kendime, teknik ekibime ve oyuncularıma koyduğum birçok meydan okumanın üstesinden geldim. Rangers gibi kulüpte bunu kalıcı hale getirmek zorundasınız.”

“Geçen sezon tarih yazdık ve inanılmaz bir başarı kazandık. Şimdi bu başarının üzerine yeni başarılar koymalıyız.”

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