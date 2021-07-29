Emre Belözoğlu, Şenol Güneş'i reddetti: Maurizio Sarri'nin ekibine katılıyor

Şenol Güneş'in Millli Takım'daki yardımcısı olması beklenen Emre Belözoğlu, farklı bir tercihte bulunabilir.

Aktif futbolculuk hayatını noktaladıktan sonra sportif direktör olarak başladığı Fenerbahçe kariyerini teknik direktör olarak tamamlayan ve sarı-lacivertli takımdan ayrılan Emre Belözoğlu'nun geleceğine ilişkin sürpriz bir iddia geldi.

Genç teknik direktörün kariyerini Maurizio Sarri'nin yardımcısı olarak sürdürebileceği öğrenildi.

🚨 ÖZEL | Emre Belözoğlu, Milli Takım yerine İtalya yolculuğuna başlıyor.



🇹🇷 A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Emre Belözoğlu'nun sunduğu önemli projelere ve isteklerine sıcak bakmadı.



🇮🇹 Emre Belözoğlu'nun Lazio'da Maurizio Sarri'nin ekibine katılması bekleniyor. https://t.co/je6hB8TZru — Sports Digitale (@SportsDigitale) July 29, 2021

Sports Digitale' de yer alan habere EURO 2020'nin ardından Şenol Güneş'in A Milli Takım'daki teknik heyetine katılacağı öne sürülen Belözoğlu'nun deneyimli teknik adamla bazı konularda anlaşamadığı ve yurt dışı seçeneğini daha ön planda tuttuğu kaydedildi.

Uzun bir süre Inter forması giymesi nedeniyle İtalyan futbolunda önemli bağlantıları bulunan Belözoğlu'nun yeni görevinin yakında netleşmesi bekleniyor.

Lazio UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak

Lazio'da Inter'in başına geçen Simone Inzaghi'nin yerine göreve gelen Sarri, daha önce Napoli, Chelsea ve Juventus gibi önemli kulüplerde görev yapmıştı. Fenerbahçe'nin eski yıldızı Vedat Muriqi'yi de kadrosunda barındıran Lazio, Serie A'da geride bıraktığımız sezonu altıncı sırada tamamlamış ve Fenerbahe'nin de yer alacağı UEFA Avrupa Ligi'nde yarışmaya hak kazanmıştı.

Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'deki kısa teknik direktörlük döneminde olduğu gibi takımlarını genellikle 4-3-3 dizilişinde sahaya süren Maurizio Sarri, kariyerinin ilk kupasını Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayarak elde etmişti. Tecrübeli teknik direktör Juventus ile Serie A şampiyonluğu da yaşamıştı.