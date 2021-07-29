Barcelona'daki kontratının son senesine giren Ilaix Moriba'nın yeni sözleşme için talep ettiği ücret, yönetimin tepkisini çekti.

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Barcelona'da daha önce anlaşmaya varılan Lionel Messi'ye maaş bütçesinden ötürü imza attıramama problemi devam ederken, bir diğer sorun da genç yıldız Ilaix Moriba'nın kontratı oldu. Katalan ekibindeki kontratının son senesine giren genç yıldızın yıllık 3 milyon euro istediği öğrenildi.

İspanyol basınından Diari ARA'da yer alan habere göre şu an kazandığı ücretin üç katını talep eden Moriba'nın istediği bu ücret Barcelona'nın EURO 2020'de İspanya Milli Takımı için sergilediği performansla göz dolduran genç oyuncusu Pedri'den bile yüksek. Barcelona yönetimi ise bu şartlarda Moriba sözleşme uzatmayacak.

Bedelsiz ayrılabilir

Barcelona A Takımı kadrosundan çıkarılan ve altyapıya gönderilen ancak altyapı takımının oynadığı maçlarda da kadroya dahil edilmeyen Moriba'nın kulüpteki geleceği böylece tehlikeye girdi. Öte yandan Moriba'ya talep ettiği 3 milyon euro'yu ve daha fazlasını ödeyebilecek çok sayıda yabancı kulübün olduğu da biliniyor.

Geçen sezon ilk kez Barcelona'nın A takım kadrosuna dahil edilen 18 yaşındaki oyuncu 14 La Liga maçında forma giyerken, bu karşılaşmalarda bir gol ve iki asistle oynamıştı. Futbol dünyasında önümüzdeki 10 yıla damga vurması beklenen Moriba, sözleşme uzatmaması halinde takımdan gelecek yaz bedelsiz olarak ayrılacak.

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