Dünya Kupası: Kazananlar, en çok gol atan oyuncular ve futbolun en büyük turnuvası için eksiksiz rehber

Futbolun en büyük turnuvasının 22.si, 2022 kışında Katar'da gerçekleşecek.

32 finalist, tarih kitaplarına geçmeye hazırlanırken, heyecan dünyaya yayılmaya başlıyor.

Gruplar artık biliniyor ve turnuvaya sadece yedi ay kala GOAL, Dünya Kupası'nın tarihine ve bazı rekortmenlere göz atıyor.

Dünya Kupası nedir?

FIFA Dünya Kupası, dünyanın dört bir yanından üst düzey milli takımların katıldığı uluslararası bir futbol turnuvasıdır. İlk olarak 1930'da başlatıldı ve her dört yılda bir gerçekleşir.

FIFA çatısı altındaki takımlar yarışmaya hak kazanır ve konfederasyon üyeliğine göre bölünmüş eleme turlarıyla turnuvanın son aşamasına katılmaya hak kazanmalıdırlar.

Dünya Kupası, İkinci Dünya Savaşı'nın kesintiye uğradığı 1942 ve 1946 yılları dışında, başlangıcından bu yana aralıksız devam ediyor.

Yaklaşan 2022 turnuvası için rehberimize buradan göz atabilirsiniz.

Dünya Kupası'nda kaç takım mücadele ediyor?

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Dünya Kupası'nın şu anki formatında turnuvaya 32 finalist katılıyor ancak bu her zaman böyle değildi ve aslında her zaman da olmayacak.

İlk Dünya Kupası'nda sadece 13 takım yarıştı ve bu sayı 1934'ten 1978'e kadar (bazı istisnalar dışında) 16'ya yükseldi.

1982'de, Dünya Kupası sekiz takımı daha kapsayacak şekilde genişledi ve toplam katılımcı sayısını 24'e çıkardı.

Bugün aşina olduğumuz format - 32 takım - ilk olarak 1998 Dünya Kupası'nda Fransa'da tanıtıldı.

Ancak, FIFA'nın 2026 Dünya Kupası'nda 48 finalistin yer alacağını onaylamasıyla bu durum değişmeye başladı. 16 takım ile kayda değer bir artış.

İlk Dünya Kupası'nı kim kazandı?

Uruguay, 1930'daki ilk Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptı ve kazandı.

Davet usulü olması ve yedi tanesi Güney Amerika'dan gelen sadece 13 takımın yer almasıyla bugün bildiğimiz turnuvadan önemli ölçüde farklıydı.

Avrupa'dan dört takım katıldı, Meksika ve ABD listeyi tamamladı.

Montevideo'nun Estadio Centenario'sunda düzenlenen final, ev sahibi Uruguay'ın Arjantin'i yendiği bir Güney Amerika derbisiydi.

Uruguay, 68.000'den fazla taraftarın önünde 4-2'lik bir zafer ile ilk Dünya Kupası'nı kazandı.

En çok Dünya Kupası'nı kim kazandı?

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1930'daki ilk turnuvadan bu yana Dünya Kupası'nı sadece sekiz ülke kazandı ve Brezilya, beş kez şampiyon olarak en başarılı ülke oldu.

Pele, Ronaldo ve Romario gibi yetenekleri yetiştiren ülke, ilk kez 1958'de Dünya Kupası'nı kazandı ve 1962, 1970, 1994 ve 2002'de de zirveye çıktı.

İtalya ve Almanya, Dünya Kupası'nı dört kez kazanırken (Almanya, Batı Almanya olarak üç kez kazandı), Arjantin, Uruguay ve Fransa, iki kez kazandı.

İngiltere ve İspanya bir kez Dünya Kupası'nı kazandı.

Turnuva 1930'dan beri 21 kez düzenlendi ve kazananların tam dökümü aşağıda bulunabilir.

Yıl Kazanan Finalist 1930 Uruguay Arjantin 1934 İtalya Çekoslavakya 1938 İtalya Macaristan 1950 Uruguay Brezilya 1954 Batı Almanya Macaristan 1958 Brezilya İsveç 1962 Brezilya Çekoslavakya 1966 İngiltere Batı Almanya 1970 Brezilya İtalya 1974 Batı Almanya Hollanda 1978 Arjantin Hollanda 1982 İtalya Batı Almanya 1986 Arjantin Batı Almanya 1990 Batı Almanya Arjantin 1994 Brezilya İtalya 1998 Fransa Brezilya 2002 Brezilya Almanya 2006 İtalya Fransa 2010 İspanya Hollanda 2014 Almanya Arjantin 2018 Fransa Hırvatistan

Not: İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi nedeniyle 1942 veya 1946'da Dünya Kupası yapılmadı.

Dünya Kupası kazananları dağılımı:

Brezilya 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 İtalya 1954, 1974, 1990, 2014 Almanya 1934, 1938, 1982, 2006 Arjantin 1978, 1986 Uruguay 1930, 1950 Fransa 1998, 2018 İngiltere 1966 İspanya 2010

Dünya Kupası'nın tüm zamanların en çok gol atan futbolcusu kim?

Dünya Kupası tarihinin tüm zamanların en golcü oyuncusu, dört turnuva boyunca Almanya adına 16 gol atan Miroslav Klose.

Eski Brezilya yıldızı Ronaldo üç turnuvada 15 golle onu takip ederken, Gerd Muller sadece iki turnuvada 14 gol attı.

Almanya ve Bayern Münih forveti Thomas Muller, üç Dünya Kupası'nda yer aldı, bunlardan sadece ikisinde gol attı, ancak 10 gol kaydetti. Listedeki tek aktif futbolcu olarak öne çıkıyor.

10 veya daha fazla Dünya Kupası golü olan oyuncuların listesi aşağıda görülebilir.

1- Miroslav Klose Almanya 16 gol 2- Ronaldo Brezilya 15 gol 3- Gerd Müller Batı Almanya 14 gol 4-Just Fontaine Fransa 13 gol 5- Pele Brezilya 12 gol 6- Sandor Kocsis Macaristan 11 gol 6- Jurgen Klinsmann Almanya 11 gol 8- Helmut Rahn Batı Almanya 10 gol 8- Gary Lineker İngiltere 10 gol 8- Gabriel Batistuta Arjantin 10 gol 8- Teofilo Cubillas Peru 10 gol 8- Thomas Muller Almanya 10 gol 8- Grzgorz Lato Polonya 10 gol

Dünya Kupası'nda en çok maça çıkan kim?

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Almanya orta saha oyuncusu Lothar Matthaus, 20 yıla yayılan 25 maçta forma giyerek Dünya Kupası'nda en çok forma giyme rekorunu elinde tutuyor.

Matthaus'u yine bir Alman Miroslav Klose yakından takip ediyor ve İtalyan efsane Paolo Maldini ilk üçü tamamlıyor.

Diego Maradona dört Dünya Kupası'nda oynadı ve 21 maça çıktı, 2002 Dünya Kupası'nı kazanan Brezilya'nın kaptanı Cafu ve Almanya'nın 2014 lideri Philipp Lahm'ın her biri 20'şer kez oynadı.

20 veya daha fazla Dünya Kupası maçı oynayan her oyuncunun tam listesi aşağıda görülebilir.

Dünya Kupası kupası

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Dünya Kupası'nın galiplerine, kusursuz altın FIFA Dünya Kupası kupası verilir. 1974 Dünya Kupası'nda tanıtılan, İtalyan sanatçı Silvio Gazzaniga tarafından tasarlandı ve malakit tabanlı 18 ayar altından yapıldı.

Gazzaniga, sanatını şöyle anlatıyor: ""Hatlar tabandan çıkıyor, spiraller halinde yükseliyor, dünyayı almak için uzanıyor. Heykelin kompakt gövdesinin olağanüstü dinamik gerilimlerinden, heyecan verici bir zafer anında iki sporcunun figürleri yükseliyor."

Kupa 36,8 santimetre yüksekliğinde (14,5 inç) ve 6,175 kilogram (13,61 pound) ağırlığındadır.

Jules Rimet kupası nedir?

Bahsedildiği gibi, mevcut Dünya Kupası kupası ilk olarak 1974'te tanıtıldı ve bundan önce turnuva galiplerine farklı bir ödül veriliyordu.

1930'dan 1970'e kadar, Dünya Kupası kazananlarına verilen kupa Jules Rimet Kupasıydı ve Gazzaniga'nın tasarımından oldukça farklıydı.

Fransız heykeltıraş Abel Lafleur, FIFA tarafından kupayı tasarlaması için görevlendirildi ve ilk Dünya Kupalarının amblemi haline gelen ünlü bir ürün üretti.

'Zafer' olarak adlandırılan kupada, başının üstünde sekizgen bir kupa tutan Yunan zafer tanrıçası Nike yer aldı.

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Altın kaplama som gümüşten yapılmıştır ve bir mermer kaideye sahiptir (1954'te lapis lazuli ile değiştirilmiştir).

'Zafer', 1946'da, turnuvanın kurulmasında kilit rol oynayan eski FIFA başkanı Jules Rimet'in onuruna Jules Rimet Kupası olarak yeniden adlandırıldı.

Orijinal Dünya Kupası kurallarına uygun olarak, 1970 yılında turnuvayı üçüncü kez kazanan Brezilya'nın kupayı tutmasına izin verildi. Ancak, 1983'te çalındı ve o zamandan beri bir daha bulunamadı.