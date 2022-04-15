Pedri, Barcelona'nın Eintracht Frankfurt'a karşı oynadığı Avrupa Ligi çeyrek final maçından sakatlanarak kenara geldi.

İkinci yarıda Barcelona toplamda 3-1 gerideyken yerini Frenkie de Jong'a bıraktı.

19 yaşındaki oyuncu, bu yılın başlarında bir hamstring sorunu nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kaldı.

Xavi ne söyledi?

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Pedri ile ilgili gazetecilere yaptığı açıklamayı kısa tuttu, ancak önemli endişelerini dile getirdi.

"Pedri beni endişelendiriyor, bakalım sakatlığı ne olacak" dedi. "Bu çok kötü bir haber."

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Pedri'nin 2021'deki maç sayısı, taraftarlar ve uzmanlar arasında tartışma konusu oldu.

Çünkü Barcelona'da geçirdiği sürenin yanı sıra İspanya milli takımıyla Avrupa Şampiyonası ve Olimpiyatlarda oynadı. Avrupa'da en sık maça çıkan oyunculardan biriydi.

Sırf tekrarlayan hamstring sorunları nedeniyle bu dönem daha az karşılaşmada yer aldı ve fazlaca maç kaçırdı.

Bu son sakatlanmanın ciddiyetini belirlemek için bu hafta daha fazla teste tabi tutulacak.

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