Gerard Pique, Barcelona'da kabul etmeyeceği tek şeyi açıkladı

Katalan devinin kaptanı, Barcelona'da ikinci adam olmak istemiyor.

Gerard Pique emekliliğine dair soruları yanıtlarken Barcelona'da kabul etmeyeceği bir durumu da paylaştı.

Futbola Barcelona altyapısında başlayan Pique, Katalan devinin B takımından mezun olmasının ardından Manchester United'a transfer olmuştu.

2008 yılında Barça'ya geri dönen stoper o dönemden bu yana Barcelona forması terletiyor. Ancak Pique artık 34 yaşında ve emekliliğiyle ilgili soruların odağında.

Gerard Pique ne söyledi?

El Pais'e konuşan Barcelona yıldızı Gerard Pique, Katalan devinde yedek kalmayı asla kabul etmeyeceğini söyledi:

"Barça'da emekli olacağım. Bu kesin. Yedek olarak emekli olmayı kabul etmeyeceğim.

Bir sezonun son üç ayıysa ve beklemem gerekiyorsa olabilir ama bir yıl yedek kulübesinde beklemek mi? Hayır, bunu kabul edemem."

Gerard Pique, Barcelona'nın içinde bulunduğu mali durumu da değerlendirerek yapılan pahalı transferlerin ve maaş ödemelerinin kulübün sonunu getirdiğine işaret etti:

"2014-15 kadrosundaki ileri üçlü çok pahalıydı. O yılın Ocak ayında Bartomeu için anketler %1'i gösterirken yine Bartomeu kazandı. Her şey sahada kazanmak için, sahada geçen altı ay için...

Ama kulüp sadece sahada yaşananlardan ibaret değil. Daha büyük bir değere sahip.

Kulübün içinde bulunduğu mali durum yalnız pandemiden kaynaklanmıyor. Son yılların yönetiminden kaynaklandığı açık."

Barcelona'yı ne bekliyor?

Ronald Koeman yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapamayan Barcelona topladığı 15 puan ile La Liga tablosunun 8. sırasında yer alıyor.

Katalanlar, 24 Ekim'de ligde El Clasico'ya çıkacak ve Real Madrid ile buluşacaklar. Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 Kasım'da Dynamo Kiev'in konuğu olacaklar.

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