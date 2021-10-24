David Beckham, Katar Dünya Kupası için 170 milyon euro kazanacak

David Beckham, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası için servet kazanmaya hazırlanıyor.

David Beckham, 2022 Dünya Kupası'nın yüzü olmak için 170 milyon euro alacak.

2022 FIFA Dünya Kupası için 6 Haziran 2019 tarihinde başlayan elemeler, Haziran 2022'de tamamlanacak.

Katar Futbol Federasyonu tarafından organize edilecek olan turnuva, Orta Doğu'da düzenlenen ve Katar'ın ev sahipliği yaptığı ilk turnuva olacak.

David Beckham, 2022 Dünya Kupası'nın yüzü mü olacak?

The Sun'a göre; İlk kez Katar'da düzenlenecek turnuvanın yüzü eski İngiltere kaptanı David Beckham olacak.

Beckham, önümüzdeki on yılda ülkenin büyükelçisi olmak için yılda 15 milyon sterlinlik bir anlaşma imzaladı.

Yani İngiliz efsane, Katar Dünya Kupası için 150 milyon sterlin (177 milyon euro) kazanmış olacak.

Beckham geçtiğimiz günlerde bir hafta boyunca stadyumları gezmek ve turnuva öncesinde önemli isimlerle tanışmak için Katar’ın başkenti Doha’ya uçtu.

46 yaşındaki yıldız kariyerini Katarlılar'a ait PSG'de noktalamıştı ve Katarlılar ile sıkı bağlantıları var.

Ayrıca Beckham bu anlaşmayı imzalamadan önce eşi Victoria Beckham'a da danıştı.

The Sun'a konuşan bir kaynak, David Beckham'ın bu anlaşmasının Arap dünyasında olumlu bir değişim yaratacağına inanıldığını söyledi:

"Futbolun farklılıklar arasında köprü kurma gücüne güçlü bir şekilde inanıyor."

"David ile daha fazla Batılı'nın uçsuz bucaksız kum tepelerini ve inanılmaz gökdelenleri görmesini umuyoruz."

David Beckham'ın kariyeri

Futbol kariyerine Tottenham altyapısında başlayan David Beckham, ardından Manchester United akademisine transfer oldu ve kariyerinin en parlak yıllarını Kırmızı Şeytanlar ile geçirdi.

İngiliz ekibinde parlamasının ardından 37,5 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer olan Beckham, LA Galaxy, Milan ve PSG formaları terletti.

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