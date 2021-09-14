Georginio Wijnaldum: Beni istemediler

Hollandalı oyuncu, Liverpool'a biraz kırgın.

Georginio Wijnaldum, Liverpool yetkililerinin inanç eksikliğinin Anfield'dan ayrılmasına yol açtığını ve kulübün, kendisini takımda tutma hissini vermediğini söyledi.

Liverpool, 2016 yazında Winaldum'u Newcastle'dan 23 milyon euro bonservis ücreti karşılığında transfer etti ve tecrübeli orta saha o günden sonra Jurgen Klopp'un kadrosunun en önemli oyuncularından biri oldu.

Hollandalı, Kırmızılar'ın 30 yıl sonra gelen Premier Lig şampiyonluğuna ve altıncı Şampiyonlar Ligi zaferini elde etmesine katkıda bulundu.

Ancak 2020-21 sezonunun ardından bir sözleşme teklifi gelmeyince Paris Saint-Germain'e bedelsiz olarak transfer oldu.

Ne söylendi?

L'Equipe'e konuşan 30 yaşındaki futbolcu, Liverpool'dan asla ayrılmak istemediğini söylerken şu yorumu yaptı:

"Hislerini takip ediyorsun. Birkaç ay önce Liverpool'da kalma isteğimi dile getirmiştim ama Liverpool, beni takımda tutma istediğini bana hissettirmedi.

"Bu durumlarda, ilerlemek zorundasınızdır."

Wijnaldum neden PSG'yi seçti?

Tecrübeli orta saha ilk önce Barcelona ile anıldı fakat Katalan ekibinin maaş bütçesi sınırı, bu transferin gerçekleşmesini mümkün kılmadı.

Hollandalı milli oyuncu, daha sonra PSG'nin topa girdiğini ve kendisine reddedemeyeceği bir teklifte bulunduğunu doğruladı ve ekledi:

"Barcelona geldi. Gerçekten mutluydum çünkü çocukluğumdan beri Hollandalı oyuncuların çoğu oradaydı. İdolümün Zinedine Zidane olduğunu kabul etmem gerekse bile hayallerimin kulübü Barcelona.

"Barça'ya gitmek için iyi bir fikrim vardı. Ancak müzakereler çok uzun sürdü ve Paris geldi. Altı yıl öncesinden farklı olarak, kulüp beni transfer etme arzusunu gösterdi. Benim için başka bir şeye sahip olmanın zamanı gelmişti.”

Wijnaldum Paris'te nasıl başladı?

Wijnaldum, 2021-22 sezonunun başında PSG forması ile beş maça çıktı ve takımın liderliği ele almasına yardımcı oldu.

Tecrübeli futbolcu, sezon ilerledikçe Mauricio Pochettino'nun planlarında önemli bir rol oynamaya devam edecek gibi görünüyor ve çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile oynanacak maçta ilk 11'de yer alması bekleniyor.

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