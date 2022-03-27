Hollywood yıldızı George Clooney'in aldığı puan silme cezalarından dolayı Championship'te kümede kalma mücadelesi veren Derby County'yi satın alabileceği öne sürüldü.

25 puanla ligin son sırasında yer alan takımın satış sürecinde konuşan ABD'li aktör, İngiliz takımını yakından takip ettiğini ve maçlarını izlediğini söyledi.

Ne söylendi?

Ocean's Eleven ve Gravity gibi popüler filmlerde rol alan 60 yaşındaki oyuncu, Derbyshire Life'a verdiği özel röportajda kulübe olan ilgisinin çıkış noktasını paylaştı:

"Money filminin setinde oyuncu arkadaşım Jack O'Connell ile tanışma fırsatı bulmuştum. Bana Derby ile ilgili hızlandırılmış bir kurs verdi.

"Takımı için büyük bir tutkuya sahipti. Tüm hayatı boyunca Derby County'i takip ettiğini anlayabiliyordunuz. Ona birkaç soru sordum ve hiçbir zaman durmadı. Buna hayran olmamak elimde değildi. Kulübün tarihini dinlemek hayal gücüme de büyük bir katkı sağladı.

"Sonrasında televizyonda birkaç maç izledim ve futbolu daha iyi anlamaya başladım. Derby County'nin maçlarını ve skorlarını o zamandan beri takip ediyorum. Kulüpte son zamanlarda bazı sorunların olduğunu biliyorum ama çözülemeyecek bir durum olduğunu sanmıyorum.

"Takım içinde bulunduğu şartları göz önünde bulunduracak olursak gayet iyi oynuyor. Sahadaki oyuncular da tribündeki taraftarlar da üzerine düşeni yapıyor. İngiliz futbol taraftarlarının kulüplerine bağlılığı çok üst seviyede.

"Futbolu önemsememi sağlayan şey de bu. Birkaç İngiliz taraftarla tanışma fırsatı buldum ve ruh halleri genellikle tuttukları takımın son maçlarında ne kadar iyi oynadıklarına göre değişiyordu. Bu durumu oldukça ilginç buldum. Kimse kaybetmek istemiyor"

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