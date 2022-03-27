Eriksen, Danimarka formasına golle döndü: "Hala oynayabileceğimi gösterdim"

Christian Eriksen, geçen yaz Euro 2020'de yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından hala yüksek seviyede rekabet edebileceğini görmekten gurur duyduğunu söyledi.

Hollanda'nın Danimarka'yı 4-2 mağlup ettiği hazırlık maçında Eriksen, milli formasına kavuştu ve çok sayıda fırsat yarattığı karşılaşmada oyuna girdikten iki dakika sonra gol kaydetti.

Milli takım arkadaşlarıyla yeniden bir arada olmaktan mutlu olduğunu söyleyen oyuncu, 2022 Dünya Kupası için ülkesine yardım etmeye hazır olduğunu belirtti.

Eriksen ne söyledi?

Dutch TV'ye konuşan Eriksen şunları söyledi: "Hala oynayabileceğimi görmekten mutlu oldum. Takımdan hiç ayrılmamış gibi hissediyorum.

Milli takıma dönmek duygusaldı ama son 10 yılda neredeyse hiç maç kaçırmadım, bu yüzden ailenin bir parçası gibiyim."

Sky Sports'a ise şunları söyledi: "Hollanda taraftarları beni çok hoş karşıladı. Daha önce [Ajax için] uzun yıllar buradaydım, bu yüzden elbette beni tanıyorlar ama kesinlikle iç ısıtan bir karşılaşma oldu"

"Gol şansını yakaladığım için mutluydum ve tabii ki güzel bir bitiriş oldu. Uluslararası futbola dönüşe böyle başlamak mükemmel oldu."

"Katar Dünya Kupası'nda oynamayı dört gözle bekliyorum ama arada birçok maç var ve onlara odaklandım."

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Eriksen'in dönüşü, dünya futbolunun en duygusal hikayelerinden biri ve Danimarka'da yeniden rol alması yolculuğunda önemli bir adım oldu.

Danimarka bir sonraki maçını 29 Mart'ta Sırbistan'a karşı oynayacak.

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