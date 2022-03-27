Galatasaray seçime gidiyor: Burak Elmas yönetimi ibra edilmedi "Hakkınızı helal edin"

Galatasaray Olağan Yıllık Genel Kurul toplantısında, Burak Elmas ve yönetimi, yapılan oylama neticesinde mali yönden ibra edilirken idari açıdan ibra edilmedi.

Sarı-kırmızılı kulüp bu kararın ardından 30 gün içinde olağanüstü kongreye gidecek ve seçim yapılacak.

Tüzük gereği mevcut başkan ve yönetim kurulunda bulunanlar seçime katılamayacak.

Ne söylendi?

Genel Kurul toplantısında yapılan oylamanın ardından çıkan karar hakkında konuşan Galatasaray Başkanı Burak Elmas şunları söyledi:

"Bugüne kadar elimizden geldiğince hizmet etmeye çalıştık. Dolayısıyla hakkınızı helal edin. Tüzüğümüzün gereğince, önümüzdeki hafta verdiğiniz kararı yürürlüğe sokacağız."

Galatasaray tüzüğü ne söylüyor?

Galatasaray'ın tüzüğünde yer alan 59. maddeye göre, "Aklanmayan Kulüp Başkanı ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri bir seçim dönemi geçmeden yeniden aday olamaz ve seçilemezler."

Aynı tüzüğün 87. maddesinin 22. fıkrasında, "Genel Kurulca mali ve/veya yönetsel yönden aklanmama durumunda, en geç 30 (otuz) gün içinde Olağanüstü Seçim Genel Kurulunu toplantıya çağırmak" ifadesi yer almaktadır.

Oylama sonuçları nasıl?

Yıllık olagan genel kurul toplantısı 26 Mart Cumartesi günü sabah 10.00'da başladı. Burak Elmas ve üyelerin konuşmaları gece 00.00 sularına kadar devam etti ve oylamaya gece yarısından sonra geçildi. Oy verme işlemi sabah 05.30'da tamamlandı.

Mali oylama sonuçları: Oy: 1385 İbra: 718 İbrasızlık: 638 Çekimser: 29

İdari oylama sonuçları: Oy: 1383 İbra: 566 İbrasızlık: 801 Çekimser: 16

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