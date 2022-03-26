İsviçreli taraftarlardan İtalya'ya acımasız Dünya Kupası göndermesi

İngiltere ile oynadıkları hazırlık maçında İsviçreli taraftarların hedefinde 2022 Dünya Kupası'na katılım hakkını kaybeden İtalya vardı.

2020 Avrupa Şampiyonası galibi İtalya, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Kuzey Makedonya'ya 1-0 yenilerek turnuvaya katılım hakkını kaybetti.

Mancini'nin öğrencileri, Dünya Kupası elemeleri C Grubu'nda İsviçre ile aynı gruptaydı ancak grubu lider tamamlayan taraf İsviçre olurken İtalya turnuvaya bilet için Kuzey Makedonya ile play-off turu oynamak zorunda kalmıştı.

Ne oldu?

Milli arada İngiltere ile hazırlık maçında karşı karşıya gelen İsviçreli taraftarların hedefinde C Grubu'nda üstesinden geldikleri İtalya vardı.

İsviçreliler, "İtalya Dünya Kupası Qatar 2022" aramasını "İsviçre mi demek istediniz?" şeklinde düzelten Google sayfasını pankart olarak açtılar.

İsviçreli taraftarlardan acımasız gönderme😅 pic.twitter.com/5Kq3c7Ahel — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) March 26, 2022

İtalya'yı ne bekliyor?

Katar'ın 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde ev sahipliği yapacağı turnuvaya katılmak için Avrupa elemeleri play-off turu C Yolu'nda Portekiz, Türkiye ve Kuzey Makedonya ile yer alan İtalya, büyük organizasyona yönelik hayallerini daha ilk maçtan başka baharlara erteledi.

Kuzey Makedonya'nın perşembe akşamı son dakikalarda gelen golüne engel olamayarak Dünya Kupası'na katılma şansını kaybeden İtalya, üst üste 2. kez bu şoku yaşadı.

Türkiye ile İtalya milli ara nedeniyle hazırlık maçında karşı karşıya gelecekler. İtalya, ay-yıldızlı ekip ile 29 Mart Salı günü 21.45'te Konya Büyükşehir Stadı'nda mücadele edecek.

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