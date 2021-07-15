Sloven oyuncuyu geçtiğimiz sezon kiralayan İtalyan takımı, Fenerbahçe'ye yeni bir teklif yapmayı düşünmüyor.

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda devam eden kampla sürdüren Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak oyuncuların kim olacağı sorusu cevabını beklerken, sarı-lacivertli takımın geçtiğimiz sezon Serie A takımlarından Genoa'ya kiraladığı Miha Zajc'ın durumu da belirsizliğini koruyor.

Genoa'nın Zajc için teklif yapmaması bekleniyor.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde Zajc'ın yanı sıra geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Davide Zappacosta, Marko Pjaca ve Luca Pellegrini gibi isimlerle de yola devam etmeyi düşünmeyen Genoa, buna rağmen yeni sezon planlaması çerçevesinde Diego Perotti'yi kadroya katmak istiyor.

Karar Vitor Pereira'nın

Geride bıraktığımız sezonda Genoa formasıyla 31 Serie A maçına çıkan ve attığı bir golün yanı sıra üç de asist yapan Sloven oyuncu, takımının en fazla süre alan yedinci oyuncusu olmuştu.

Serie A'da daha önce Empoli forması da giyen Zajc'ın durumuna ilişkin son kararı Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'nın vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe'ye 2017-2018 sezonunun devre arasında Empoli'den transfer edilen Zajc, ilk sezonunda 10 maçta 2 gol atmıştı. 2019-2020 sezonunda ligde sadece 363 dakika süre bulabilen tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe'nin Ozan Tufan, Jose Sosa, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş ve Mesut Özil gibi isimlerden oluşan geniş orta saha rotasyonunda şans bulabilecek mi bunu zaman gösterecek.

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