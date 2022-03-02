Gazprom ve futbol: Hangi kulüp ve liglerin Rus gaz şirketi ile ortaklığı var?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, çok uluslu enerji şirketi Gazprom ile birlikte uzun yıllar birlikte çalışan kurumlar arasında siyasi, mali ve sportif bağların kopmasına neden oldu.

Vladimir Putin'e ve onun Doğu Avrupa'daki askeri harekâtına, başkanlığını yürüttüğü ülke içinde faaliyet gösteren şirketlere karşı dünyanın diğer ülkeleri tarafından sert bir duruş sergileniyor.

Rusya, 2022 Şampiyonlar Ligi final ev sahipliği görevinden çıkarıldı. Final, St Petersburg'dan Paris'e taşındı. Milli takımları FIFA ve UEFA yarışmalarından men edildi ve Spartak Moskova Avrupa Ligi'nden atıldı.

Hangi kulüpler etkilendi?

Zenit

Schalke 04

Kızılyıldız

Gazprom'la ortak olan en başarılı taraf, Rusya şampiyonu Zenit.

Gazprom Arena'daki evleri, Stade de France'a verilmeden önce bu sezonun Şampiyonlar Ligi finaline sahne olacaktı.

Zenit, 2007'den uzanan 15 yıllık bir süre içinde yedi şampiyonluk elde etti.

Gazprom ayrıca Kızıl Yıldız Belgrad olarak bilinen Sırp takımı Crvena Zvezda ile de bağlantılı.

Kulüp ülkenin en başarılı takımlarının başında geliyor.

Gazprom'un bağlı olduğu üçüncü kulüp ise, şu anda bu bağlar kopmuş olsa da, Alman takımı Schalke.

Geçen sezon Bundesliga'dan küme düşen takım, önce formalarındaki sponsorluk logolarını kaldırma kararı aldı, ardından Gazprom ile bağlarını tamamen kopardı.

Hangi organizasyonlar etkilendi?

Şampiyonlar Ligi

Süper Kupa

Uluslar Ligi

Avrupa Şampiyonası

Gençlik Ligi

Futsal Şampiyonlar Ligi

Gazprom, UEFA Gençlik Ligi ve UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi ile birlikte Gençlik Futbol Ligi'nin (YFL) isim sponsoru olmuştur.

Bununla birlikte, şirketi küresel bir izleyici kitlesinin dikkatine sunan, seçkin Avrupa rekabetine dahil olmasıdır.

2012'den beri UEFA Şampiyonlar Ligi ortakları ve sezon başına 33,5 milyon £ (45 milyon $) değerinde olduğu bildirilen bir anlaşma bulunuyor.

Ancak Avrupa futbolunun yönetim organının açıklamasıyla bu anlaşma bozuldu: "UEFA, Gazprom ile olan ortaklığını tüm müsabakalarda sona erdirmeye karar verdi.

Karar derhal yürürlüğe giriyor ve UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA milli takım müsabakaları ve UEFA Euro 2024 dahil olmak üzere mevcut tüm anlaşmaları kapsar.”

Gazprom ayrıca UEFA Uluslar Ligi, UEFA Süper Kupası, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gibi uluslararası etkinliklerle de bağlantılıydı, ancak bu bağlar artık kopmuş durumda.

Gazprom, Rusya'daki 2018 Dünya Kupası ve Euro 2020 için bir turnuva ortağıydı, ancak Euro 2024 için olan anlaşma koptu.

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