'WWE şampiyonu bana tweet attı!' - Arsenal, Emirates Stadyumu'nda neden Amerikan güreşi müziği çalıyor?

Nisan 2017'de Arsenal, Manchester City'yi Emirates'de ağırlıyordu.

Devreyi 2-1 geride kapatan Arsene Wenger'in ekibi, ikinci yarı için sahaya çıkmak üzereydi.

O anda stadyum DJ'i Peter Mujuzi oynat düğmesine bastı ve 'Motorhead - The Game'in sesleri yerdeki hoparlörlerden patlamaya başladı.

Emirates'teki taraftarların çoğu için bu sadece bir rock şarkısıydı, ancak Amerikan güreşini takip edenler bunun WWE'nin süperstarı HHH'in çıkış müziği olduğunu biliyordu.

Bu anlar, sonraki beş yılda Arsenal'ın evinde oynadığı her maç gününde sosyal medyayı kasıp kavuran çılgınlığın başlangıcıydı.

Mujuzi, GOAL'e "Durumun bu kadar büyüyeceğini hiç düşünmemiştim" diyor.

"Sadece atmosferi biraz yenilemeye çalışıyordum."

"2015-16 sezonundan beri Emirates'te müzik çalıyorum ve zamanla, baz şarkılar tekrar etmeye başladı."

"Bu yüzden, bir Amerikan güreşi taraftarı olarak, bu şarkılardan birini açıp herhangi birinin fark edip etmeyeceğini görmek istedim."

"Şimdi ise gelen tepkilere gerçekten inanamıyorum."

2017'de ortamın atmosferini HHH'nin müziğiyle test eden Mujuzi, Amerikan güreşi temalı müzikleri kullanmaktan bir adım geri durdu, ancak pandemi geldiğinde her şey değişti.

Kapalı kapılar ardında oynanan maçlarda, birkaç deneme yapmak için biraz daha özgürdü.

When Arsenal came out to Triple H's infamous theme tune for the start of the second half. Iconic 🤣 pic.twitter.com/1iwV9GrJYs — Soccer AM (@SoccerAM) December 22, 2020

Böylece, Temmuz 2020'de Liverpool karşı oynanan mücadelede ikinci yarının başında HHH'ın çıkış müziğini bir kez daha çaldı ve Sky Sports canlı yayınından şarkı duyulurken sosyal medya patladı.

Dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar bunu seviyordu ve hatta HHH bile kendi fikrini söyledi.

Arsenal'ın çıkış müziğini kullandığı sorulduğunda, 14 kez dünya şampiyonu olan oyuncu, "Çok heyecanlıyım" dedi.

"Arsenal için yüksek sesli bir hoparlörden "oyun oynama zamanı" diye bağıran Motorhead'den daha iyi bir tema olabilir mi? Bundan daha iyisi yok."

Mujuzi, "Bu biraz havalıydı," diye itiraf ediyor. "Twitter'da biraz takipçi kazanmaya başladım. Vay be!"

"Pek çok insan bunun hakkında tweet atıyordu, bu yüzden insanlar beğeniyorsa çalmaya devam edeceğimi düşündüm."

Liverpool'a karşı oynanan maçtan 18 ay sonra, ikinci yarıların başında Amerikan güreşi şarkılarının çalması Emirates'de rutin haline dönüştü.

Taraftarların çoğu hala neler olup bittiğini bilmeyecek ancak ikinci yarının başında Mujuzi'nin seçimini sabırsızlıkla bekleyen çok sayıda insan da olacak.

Ve bundan yalnız taraftarlar değil, Amerikan güreşçileri de zevk alıyor.

WWE efsanesi Kurt Angle, Crystal Palace'a karşı oynanan maçta çalınan şarkıyı Twitter hesabından paylaştı. AEW yıldızı Chris Jericho, Ocak ayında Burnley ile 0-0 berabere kalınan mücadelede kendi şarkısı 'Judas'ın çalmasından memnundu. 51 yaşındaki oyuncu, videoyu retweet ederek "Bu çok havalı" dedi.

Mujuzi, Cricklewood'da büyüdü ve hep Arsenal taraftarıydı.

"Özellikle Arsenal'daki demografi geniş. Kinks'ten Clash'e, ardından Eminem ve Drake'i çalabilirim."

"Arsenal harika. Amerikan güreşi yüzünden kimse beni bir kenara çekip 'Şuna bir bakabilir miyiz?' demedi."

Peki Mujuzi için sırada ne var?

Neredeyse iki yıl boyunca her hafta Amerikan güreşi klasiği bulduktan sonra, yeni bir şeye geçecek mi? Yoksa hala elinde bazı favoriler var mı?

"Henüz çalmadığım birkaç tanesini ortaya çıkarmak istiyorum" diye itiraf ediyor. "Ama sinir bozucu çünkü çalarsam ve stadyumda, Twitter'da 60.000 kişinin önünde her şey ters giderse düşünüyorsun."

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"Ama yapmak istediğim birkaç fikir var, bu yüzden sezon ilerledikçe göreceğiz."

"The Undertaker, bunu çalmayı çok isterim. Ama yakışır mı, bilmiyorum. Bunu duyunca sahaya geri dönen oyuncular, kendilerini çok alakasız hissedebilirler. Ama güzel olurdu. Işıklar söner, müzik çalar. Bu çok epik olurdu!"

"Sadece insanların bundan zevk almaya devam etmelerini istiyorum."