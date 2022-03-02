Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'nın formasını giyen Dimitri Payet, kendisine "şişko" diyen eleştirmenlere 1,5 kilo vererek yanıt verdi.

Fransız oyuncu, bu sezon Avrupa’daki performansıyla takımının kilit futbolcularından birisi oldu.

Ancak, sık sık aşırı kilolu ve disiplinsiz olduğu için gerekçesiyle eleştirildi ve kendisine bazı eleştirmenler tarafından "şişko" lakabı takıldı.

Payet, yaşam tarzına yönelik eleştirilerin genellikle haksız olduğunu ve önemli miktarda kilo verdiğini söyledi.

Yapılan eleştirilerin, kendisini her zaman en iyi durumda kalması için teşvik ettiğini de vurguladı.

Ne söylendi?

Payet, RMC'ye şunları söyledi: “Kilolu olduğum konusunda eleştir aldım ve bana "şişko" bile dediler. Şu anda bahsettiğimiz zamanlara göre 1,5 kg verdim.

“Benim iyi olmadığım zamanlarda, şişman olduğum söyleniyor. Dürüst olmak gerekirse bu konu beni çok da etkilemiyor.

“Oyunu kafanda doğru bir şekilde kurgulamadığında, genellikle bacaklar seni takip etmez. Bence bu durumu kanıksamak, gerçek bir kilo probleminden daha fazlası demektir.”

Payet pişman değil

Hem Premier Lig'de hem de Ligue 1'de olağanüstü kaliteli performans seviyelerine ulaşan Payet, genellikle kilo aldığı yönünde tepki alıyor ve sırf bu nedenden dolayı bile bazı durumlarda iyi olmadığı söyleniyor.

Ancak Payet aynı fikirde değil, ”Zamanla istikrar kazandım ama bu uzun zaman almış olabilir.

“Evet, inişler ve çıkışlar oldu ama bu birçok oyuncu için bu durum böyle. Belki bazıları için daha az sorun olabiliyor, fakat herkes farklıdır.

“Ben bu konunun düzene girmesi için biraz zaman kaybettim.

“Ancak, pişmanlık içinde yaşayan biri değilim. Sahip olduğum kariyere baktığımda, bunu hak ettiğimi düşünüyorum.

“Daha yüksekte oynamak için bir veya iki fırsatım olabilirdi, ancak daha aile odaklı bir seçim yaptım.

“Benim için en önemli şey özel hayatımda mutlu olmak. Çevremdeki herkesin mutlu olması için Marsilya'ya geri dönmem gerekiyordu ve ben de bunu yaptım” dedi.

Fransız oyuncu kendisini biliyor

Büyük maçlarda yeteri kadar skor üretmediğini söyleyen eleştirmenlere de yanıt veren Payet şu ifadeleri kullandı:

"Öyleydi, uzun süredir böyle devam ediyor. Çünkü büyük maçlara yaklaşırken endişeleniyorum.

"Bana yöneltilen her eleştiriyi kötü olarak algılamıyorum, çünkü zaten futbolcular iyi veya kötü oldukları zamanlarda bunun farkına varıyorlar."

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